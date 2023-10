Herbstrallye: Bericht Wurm

Manuel Wurm hat bei der Herbstrallye Dobersberg das maximal Mögliche erreicht: In der Klasse RC4 konnten der Fuchs Österreich-Pilot und sein Copilot Stefan Hackl in ihrem Peugeot 208 Rally4 sämtliche Bestzeiten in den Asphalt brennen. Wurm erklärt: „Das gesetzte Ziel wurde erreicht - mit acht von acht möglichen Bestzeiten in der Klasse können wir mehr als zufrieden sein.“



Was hinzu kommt: Manuel Wurm und Stefan Hackl konnten mit ihrer Glanzleistung auch den Tagessieg im Alpe Adria Rally Cup erringen. Im Gesamtklassement wurde es ein formidabler 23. Platz im 113 Teams starken Feld: „Da kann ich mich wirklich nicht beklagen, es war ja auch eine wirklich gut besetzte Rallye.“



Vorfreude: Jännerrallye im Rally2



Was Manuel Wurm noch wichtig ist: „Wir waren viel schneller unterwegs als sonst - denn ich bekam wertvolle Tipps von Fabian Zeiringer, der an diesem Wochenende sein Rally2-Debüt gab. Fabian hat mir da sehr geholfen - was er sagte, ist komplett aufgegangen. Er ist ein richtiger Sportsmann - das hat mich wirklich sehr gefreut.“ Bedanken möchte sich Manuel Wurm auch bei seinen Sponsoren und Partnern: „Dank ihnen können wir jetzt den nächsten Schritt setzen...“



Jetzt freut sich Manuel bereits auf den Winter - vor allem auf den Jänner: „Wir fahren bei der Jännerrallye mit einem Rally2-Boliden und ich blicke der Rallye sehr zuversichtlich entgegen. Wir wollen schauen, dass wir in Freistadt mit einem Top-Ergebnis aufwarten können.“