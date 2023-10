Herbstrallye: Bericht Zeiringer

Die heurige Rallyesaison wurde am heutigen Samstag mit der zur Austrian Rallye Challenge zählenden Herbst Rallye in Dobersberg (nördliches Waldviertel) bei besten äußeren Bedingungen abgeschlossen.



Die Besonderheit dieser Rallye war es, dass sich das Ford Werksteam entschlossen hat die Gelegenheit zu benützen, um für die nächste Woche stattfindende und zur WM zählende Central Europäische Rallye im Drei Ländereck Tschechien – Österreich und Deutschland zu testen. Man war mit Ex-Weltmeister Ott Tänak aus Estland auf (Ford Puma Rallye1 Hybrid) und mit dem heurigen Sieger der Jännerrallye, Adrien Formaux (Ford Fiesta Rally2) vertreten. Viele tausende Zuschauer waren von den Leistungen dieser Stars und deren Fahrzeuge beeindruckt und säumten die Strecken der acht Sonderprüfungen.



Außerdem waren einige andere WM-Fahrer am Start, die diese Gelegenheit ebenfalls zum testen verwendet haben. Das Starterfeld war mit 113 Teilnehmern enorm, darunter befanden sich nicht weniger als 20 Fahrzeuge der Kategorie RC 2.



Mit dem 27-jährigen Steirer Fabian Zeiringer war ein Pilot am Start, der so einen Boliden wie den Citroen C3 Rally2 zum ersten Mal in seiner Karriere zum Einsatz brachte. Bisher war Zeiringer in Österreich auf einem Opel Corsa Rally4 unterwegs, mit dem er in der heimischen 2WD-Meisterschaft hinter seinem Teamchef Luca Waldherr den zweiten Platz belegte. Seine übrigen Einsätze waren in der Junioren Rallye Europameisterschaft wo er zuletzt bei der Barum Rallye mit einem zweiten Platz aufhorchen ließ.



Diese Form hat Zeiringer scheinbar konserviert und mit seiner oberösterreichischen Co-Pilotin Angelika Letz nach Dobersberg mitgebracht. Von Beginn dieser Herbstrallye an zeigte der Steirer eine großartige Form und konnte sich so einen wirklich sensationellen siebenten Gesamtrang sichern.



Dazu Fabian Zeiringer:“ Leider konnte ich in den letzten Tagen den Citroen C3 Rally2 nur 31 Kilometer lang testen. Die Umstellung auf diesen Boliden ist natürlich schon enorm, ich habe mich aber von Beginn an sehr wohl gefühlt. Der Wagen liegt natürlich viel besser, was bei diesen hohen Geschwindigkeiten besonders wichtig ist. Mit unserer gemeinsamen Leistung hier bin ich natürlich mehr als zufrieden.“