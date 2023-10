Herbstrallye Dobersberg: Vorschau 2

Die über die vergangenen Jahre hinweg geleistete Arbeit von Herbstrallye Dobersberg-Veranstalter Roman Mühlberger und seinem Organisationsteam trägt nun ihre Früchte: Die Herbstrallye 2023 (20. / 21. Oktober) verbucht einen absoluten Nennrekord, die Fans dürfen sich über ein wahrlich sensationelles Starterfeld freuen. Mehr als 110 Nennungen sind für das Grande Finale der Austrian Rallye Challenge eingegangen - das erinnert an goldene Zeiten der Semperit-Rallye, auf deren Spuren respektive Sonderprüfungen sich die Herbstrallye bewegt. Wer auf dieser Nennliste steht? Diese „Katze“ muss noch wenige Tage in ihrem „Sack“ bleiben - doch am Montag, den 10. Oktober um 24 Uhr ist es so weit: Dann wird die Sensations-Nennliste der Öffentlichkeit präsentiert...



16 Actionspoints und große Fanzone in Dobersberg



Wer im Waldviertel übernachten möchte, sollte sehr rasch seine Buchung vornehmen. Denn das gesamte „Rallyeviertel“, wie es die Fans bereits liebevoll nennen, ist bei den Gästebetten bereits jetzt ziemlich ausgelastet. Links zu möglichen Quartieren sind auf der Veranstalterwebsite zu finden: www.herbstrallye.at/2023/quartier.html



Die Veranstalter bemühen sich, dem zu erwartenden großen Andrang von Rallyefans bestmöglich gerecht zu werden. Auf den Sonderprüfungen sorgen insgesamt 16 Actionpoints für optimale Bedingungen. Neben mobilen WCs gibt es zum Teil eigene Parkplätze an den Strecken. Neben der grandiosen Aussicht wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Waldviertler Schmankerl liefert das für seine hervorragende Küche bekannte Gasthaus Schmidtmeyer - sowohl an den Actionpoints als auch in der großen Fanzone auf dem Dobersberger Flughafen LOAB, wo auch der Servicepark errichtet ist. Dort wird man bereits am Freitag ab 15 Uhr mit Speis und Trank verwöhnt, dort möchte auch ein bekannter Waldviertler Konditormeister das Leben der Fans versüßen - mit Kaffee und leckeren Süßigkeiten.



All das gibt es ohne jedes Eintrittsgeld - mit einer einzigen Ausnahme: Auf dem LOAB Dobersberg wird einmal am Tag eine Parkgebühr von lediglich 5 Euro eingehoben. Die Fanzone ist am Freitag ab 15 Uhr geöffnet, um zirka 20.30 Uhr steigt dort die große Fahrer- und Fahrzeugpräsentation. Am Samstag öffnet die Fanzone bereits um 7.30 Uhr - beim Mittagstisch warten Köstlichkeiten vom Schweinsbraten bis zum Kaiserschmarrn. Zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr beginnt der Zieleinlauf des Mega-Starterfelds, die Siegerehrung ist für 21 Uhr angesetzt.



„Wir brauchen tolle Fans“



Mario Popp vom Organisationsteam der Herbstrallye Dobersberg erklärt: „Bei der Orga läuft alles nach Plan - das wird das geilste Finale, das die heimische Rallyewelt in der Neuzeit des Rallyesports je erlebt hat. Wichtig wäre uns noch die Bitte an alle Fans, ihre Quartiere rechtzeitig zu buchen. Wir versorgen die Fans bestmöglich mit den Actionpoints und der Fanzone - wir bitten darum, beim Parken dort daran zu denken, dass es zu keinen Hindernissen oder Staus kommt. Unseren Helfern und Helferinnen ist bitte unbedingt Folge zu leisten - sie bemühen sich sehr um einen reibungslosen Ablauf der Rallye und wir brauchen ganz tolle Rallyefans, ihre Disziplin hilft uns dabei, einen optimalen Ablauf zu gewähren.“



Popp fügt hinzu: „Ich möchte mich jetzt schon einmal im Namen des gesamten Teams bei allen Mitwirkenden bedanken. Wir bedanken uns bei den Fahrern und Teams, die uns so zahlreich ihr Vertrauen schenken - wir werden unser Bestes für sie geben! Unser Dank gilt natürlich auch sämtlichen HelferInnen, Sponsoren, Behörden, Gemeinden und wirklich allen, die ihren Teil dazu beitragen, dass wir an diesem denkwürdigen Wochenende am 20. und 21. Oktober 2023 ein Rallyefestival der ganz besonderen Art erleben dürfen.“.