RALLYE

Herbstrallye: Neubauer im Toyota
Foto: Harald Illmer

Herbstrallye: Neubauer im Toyota | 17.09.2025

Vorjahrssieger Neubauer zündet den Toyota GR Yaris Rally2

Mit dem Toyota GR Yaris Rally2 von ZM Racing möchte Hermann Neubauer in Dobersberg seinen Vorjahrssieg verteidigen. Als sein Teamkollege startet der zweifache Herbstrallye-Sieger Martin Fischerlehner im Ford Fiesta Rally2. Bis zum 26. September können sich Teams für die Herbstrallye (10. & 11. Oktober 2025) anmelden - die Nennliste wird laufend aktualisiert…

Die Herbstrallye 2025 am 10. und 11. Oktober wird mit großer Spannung und auch Neugier erwartet. Das Grande Finale der Austrian Rallye Challenge lockt nicht nur heimische Teams an, auch international ist die Rallye längst zu einer Art Magnet geworden. Fans und Aktive erinnern sich mit großer Freude an die Vorjahrs-Ausgabe. Etwa an das Hyundai World Rally Team im Servicepark auf dem Flugplatz LOAB - und an Thierry Neuville, der sich im Rally1-Boliden auf den legendären Sonderprüfungen der früheren Semperit Rallye auf die WRC Rallye Zentraleuropa vorbereitet hatte und sich schlussendlich zum neuen Weltmeister küren konnte…

Wer könnte heuer die Herbstrallye beehren? Dass es in der Gerüchteküche bereits heftig brodelt, versteht sich von selbst. Noch ist die Nennfrist voll im Gange, die Nennliste wird ständig aktualisiert.

Jüngster Zugang ist Hermann Neubauer, der Vorjahressieger der Herbstrallye. Der Staatsmeister 2016 und 2019 wird gemeinsam mit Copilotin Ursula Gaßner einen Toyota GR Yaris Rally2 des Teams von Max Zellhofer pilotieren, mit dem er heuer dreimal Platz zwei in der Staatsmeisterschaft erringen konnte. Hermann Neubauer zeigt sich top motiviert: „Wir machen im Waldviertel auch Events mit meinem Partner Hörmann Österreich - und natürlich finde ich die Sonderprüfungen super lässig. Die gesamte Rallye ist sehr kompakt angelegt und es macht einfach Spaß, da oben zu fahren.“

Noch ist völlig offen, wer aller im nördlichen Waldviertel antreten und Hermann Neubauer herausfordern wird. Einer, der stets mit schnellen Zeiten glänzen konnte, ist Martin Fischerlehner. Der ehemalige Radrennfahrer wird als Teamkollege von Neubauer gemeinsam mit Beifahrer Tobias Unterweger den Ford Fiesta Rally2 des ZM Racing Teams pilotieren. Fischerlehner konnte die Herbstrallye 2017 und 2019 für sich entscheiden.

Eines ist sonnenklar: Bis zum Nennschluss am 26. September um 20 Uhr lohnt es sich, ab und an einen Blick auf die laufend aktualisierte Nennliste zu werfen: www.herbstrallye.at/2025/nennliste.html

