Herbstrallye: Ogier & Fourmaux!
Foto: Harald Illmer

Herbstrallye: Ogier & Fourmaux! | 29.09.2025

Zwei WRC-Teams bei der Herbstrallye! Toyota bringt Ogier!

Sensation bei der Herbstrallye 2025: Mit Toyota und Hyundai kommen die stärksten Teams der Rallye-Weltmeisterschaft. Toyota bringt WM-Leader Sebastien Ogier, für Hyundai startet dessen französischer Landsmann Adrien Fourmaux.

In der viel zitierten Gerüchteküche hat es bereits kräftig gebrodelt - doch jetzt kann die Sensation offiziell bestätigt werden: Bei der Herbstrallye Dobersberg (10. & 11. Oktober) werden die zwei maßgeblichen Teams der Rallye Weltmeisterschaft (WRC) am Start sein.

Das TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team startet mit niemand geringerem als dem aktuellen WM-Leader, dem achtfachen Weltmeister Sebastien Ogier, der gemeinsam mit Vincent Landais seinen aktuellen Toyota GR Yaris Rally1-Boliden auf den legendären Sonderprüfungen der Herbstrallye pilotieren wird.

Und auch das Hyundai Shell Mobis World Rally Team kehrt wieder zurück nach Dobersberg. Im Vorjahr nützte Thierry Neuville die Herbstrallye als Vorbereitung auf die Rallye Zentraleuropa, um sich später zum Weltmeister zu küren. Heuer wird Adrien Fourmaux (Copilot Alexandre Coria) den Hyundai i20 N Rally1 zünden - er kennt die Herbstrallye bereits aus 2023, als er und Ex-Weltmeister Ott Tänak mit M-Sport Ford ins nördliche Waldviertel kamen.

Neben den beiden Weltmeisterschafts-Teams stehen noch zahlreiche weitere hochkarätige Teilnehmer auf der Nennliste der Herbstrallye 2025 - diese wird am Mittwoch, den 1. Oktober präsentiert.

