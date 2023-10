Herbstrallye: Vor dem Start

„Man kann dem Veranstalter nur gratulieren - 113 Starter bedeutet, dass der Veranstalter mehr als alles richtig gemacht hat. Einen Tag besichtigen, einen Tag fahren ist für nationale Meisterschaften das Format der Zukunft“, sagt Raphael Sperrer. Der sechsfache Staatsmeister kommt seit 23 Jahren zum ersten Mal wieder ins Waldviertel: „Zum Gansl-Essen und weil ich morgen einem Freund das Rally1-Auto zeigen möchte.“



Den Ford Puma Rally1 Hybrid, den das M-Sport Ford Werksteam am Samstag, den 21. Oktober zum Einsatz bringt, wollen viele Rallyefans sehen. Dazu kommt ein Feld von 20 Rally2-Fahrzeugen sowie dutzende weitere Rallyeautos aus aller Zeit Epochen. Am heutigen Freitag wurden die Strecken besichtigt - die zum Teil geschichtsträchtigen Sonderprüfungen (Stichwort Semperit-Rallye) hat auch der Weltmeister von 2019, Ott Tänak als „anspruchsvoll“ bezeichnet…



Ott Tänak über Herbstrallye-SPs: „Schnell und anspruchsvoll“



M-Sport-Werkspilot Ott Tänak zündet am Samstag seinen Ford Puma Rally1 Hybrid-Boliden und sorgt damit für erhöhten Zuschauerandrang. Wir baten den stillen Esten zu einem kurzen Interview.



Wie gefallen dir die Prüfungen der Herbstrallye Dobersberg?



„Die Prüfungen sind richtig schnell - und es gibt einige Schotter-Passagen, sie sind ziemlich anspruchsvoll.



Du bist nicht zum ersten Mal in Österreich - einst hast du in Freistadt das Pirelli Stardriver Shootout gewonnen. War das der Auslöser deiner Weltkarriere?



Es war mit Sicherheit ein Kickstart Moment. Man weiß es ja nie so genau - aber ohne diesen Sieg wäre es vielleicht um einiges schwieriger geworden.



In diesem Sommer wurdest du in einem Wiener Restaurant gesichtet - magst du Wien?



Wien ist immer ein guter Platz, es ist eine Kulturhauptstadt - um sich eine kleine Auszeit zu nehmen, war Wien ein guter Ort.



Viele schwärmen von den österreichischen Prüfungen - wirst du wegen der Steges hier zurückkehren nach Österreich?



Natürlich - weil wir ja nächste Woche die Zentraleuropa-Rallye fahren und wir uns hier dafür aufwärmen. Ich bin schon lange nicht mehr auf Asphalt gefahren - das letzte Mal war es glaube ich im April. Daher ist es für mich und das Team wichtig, hier zu fahren.



Und wirst du 2024 wieder bei der Herbstrallye an den Start gehen?



Wir werden es sehen, im nächsten Jahr.



Historische: Wieder alles offen



Bei den Historischen gab es nun die Änderung der Änderung - Patrik Gaubinger wurde nun endgültig der Klasse ARCH H2 zugeordnet. Damit ist in der Gruppe ARCH wieder alles offen: Patrik Gaubinger führt mit 40 Punkten vor Gerhard Fragner mit 37. Die beiden sind auch in der Klasse H2 direkte Konkurrenten.



Gruppe ARCH:

keine Gruppen-Zusatzpunkte (7<10 Starter)



1 Patrik Gaubinger 40

2 Gerhard Fragner 37

3 Gert Göberndorfer 21*X

4 Goran Dokic 20

4 Christoph Königseder 20

4 Zsolt Varga 20*X

7 Benjamin Manz 18

7 Bernhard Hengl 18*X

7 Kurt Peherstorfer 18

10 Franz Zack 3



Klasse ARC H2:

Punkte 20-17-15-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 (2<5 Starter)

1 Patrik Gaubinger 40

2 Gerhard Fragner 37

2 Benjamin Manz 18

3 Robert Prenner 1*X



Start um 8 Uhr



Am Samstag um 8.00 Uhr erfolgt auf dem Flughafen LOAB der Start zur Herbstrallye Dobersberg - dort sind auch der Servicepark und die große Fanzone zu finden. Nur dort werden für einen Parkplatz fünf Euro eingenommen, mit welchen man die Veranstalter unterstützt. Auf den Sonderprüfungen warten 16 Zuschauerzonen auf die Rallyefans, diese sind völlig gratis zu besuchen.



Die Stage-Zeiten sind über folgenden Link abrufbar:

www.herbstrallye.at/2023/results.html



LIVE Stimmen



Wer es nicht nach Dobersberg schafft oder auch auf den Zuschauerplätzen hören möchte, was die Piloten in den Regrouping-Zonen zu berichten haben, kann das über die LIVE Stimmen via Internet-Radio tun.



09.10 Uhr Stimmen nach SP2

?11.20 Uhr Stimmen nach SP4

?15.00 Uhr Stimmen nach SP6

?17.30 Uhr Stimmen vor dem Ziel



LIVE über folgenden Link:?

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören wenige Minuten nach Sendungsende:?

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Auf der Facebook-Seite der Herbstrallye gibt es zudem spontane LIVE Videos?

www.facebook.com/herbstrallye