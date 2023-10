Herbstrallye: Vorschau Dirnberger

Seit sich Raphael Dirnberger im Jahr 2020 gegen 400 Mitbewerber durchsetzen und sich zum Ford Racing Rookie krönen konnte, geht es für den Oberösterreicher Schlag auf Schlag. Gleich im ersten Jahr 2021 feierte er mit seinem Bruder Lukas (fährt mittlerweile selbst und folgte Raphael 2021 als Racing Rookie nach) den ersten Klassensieg. In jenem Ford Fiesta ST M1, den Racing Rookies quasi als Preis erhalten...



Heuer konnte sich Raphael damit zum Junioren-Staatsmeister krönen und in der ORM 2WD-Staatsmeisterschaft den tollen dritten Platz erringen - mit einem Serienauto (M1) gegen Rally4-Boliden wohlgemerkt. Exakt einen solchen, einen Opel Corsa Rally4 hat das Rallye- und Rallycross Team Dirnberger nun erstanden - bei der Herbstrallye Dobersberg debütiert Raphael gemeinsam mit seinem Beifahrer Christian Gimpl in der Rally4-Kategorie.



Das Auto wurde relativ kurzfristig angeschafft - es wird im Eigenheim betreut und auch vom eigenen Team eingesetzt: „Da schrauben mein Vater, einige Freunde und ich am Auto. Wir haben fünf bis sechs Mechaniker, die allesamt Freunde oder Teil der Familie sind. Wir wollen alles selber machen - freilich haben wir von erfahrenen Freunden auch ein paar Tipps erhalten.“



Sprung ins „kalte Wasser“



Für eine Testfahrt fehlte schlicht die Zeit - für Raphael Dirnberger wird das Rally4-Debüt also ein Sprung ins kalte (Herbstrallye-)-Wasser: „Wir hatten nicht viel Zeit, haben das Auto fertig aufgebaut - mehr als ein kurzer Funktionstest war da nicht drinnen. Wir werden tatsächlich auf der ersten Sonderprüfung der Herbstrallye zum ersten Mal im Renntempo mit dem Opel Corsa Rally4 unterwegs sein.“



Die Erwartungen hält Dirnberger ganz bewusst in Grenzen: „Ich denke, dass wir uns Schritt für Schritt vorwagen werden und ich vermute, dass wir zunächst nur leicht schneller als mit dem gewöhnten Fiesta ST M1 sein werden.“



Für 2024 sind natürlich zahlreiche Rallyeeinsätze mit dem neu erstandenen Opel Rally4 geplant: „Ja, das haben wir ganz sicher vor - das exakte Programm haben wir aber noch nicht festgelegt.“



In memoriam Rene Hofer



Bei der großen Rally4-Premiere am kommenden Samstag ist das Auto von Raphael Dirnberger und Christian Gimpl ganz bewusst in Weiß gehalten: „Wir haben diesmal nur wenige Sponsorenkleber auf dem Auto -. wir wollen mit dem Design an unseren guten Freund Rene Hofer erinnern, der leider bei einem Lawinenunglück verstorben ist.“



Raphael fügt hinzu: „Rene hat es bis zum Motocross-Weltmeister gebracht und da wir aus der gleichen Gegend kommen, hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt. Durch Rene sind wir auch zu unserem Sponsor Quabus gekommen - mit unserem Design wollen wir unserem Freund gedenken und an ihn erinnern.“