Herbstrallye: Vorschau Racing Team Gruber

Ebenso eine Premiere ist die erste gemeinsame Rallyetour mit Eva Kollmann, die bereits einige erfolgreiche Rallyes hinter sich hat. Auch gemeinsam mit Teamchef Martin Gruber.



?Seit fünf Jahren setzt Martin Gruber, der in Buchbach bei Waidhofen an der Thaya beheimatet ist und fahrerisch schon einige Akzente setzen konnte, auf den gelben Lada 2107 als Wettbewerbswagen. Immerhin: Der Fahrspaß kam trotz weniger PS nie zu kurz. Davon durfte sich auch Mario Wanko aus erster Hand überzeugen, dem als treuem Team-Mechaniker auch bereits das Privileg erteilt wurde, selbst auch jenes Auto im Rallye-Bewerb einzusetzen, an dem er sonst meist nur schraubt. Zwei Starts bei der Szilveszter-Rallye in Ungarn konnte der nunmehr 28jährige Techniker aus Dobersberg bereits beenden, das Gefühl für das Auto auch hinterm Lenkrad ist also sehr gut gegeben. Zudem: Einfach war keiner der beiden Starts im östlichen Nachbarland. Dafür sorgten sowohl die Wetter- und Fahrbahnverhältnisse wie die dort vor Allem im Breitensport vorherrschende Konkurrenz.



Die ist natürlich auch für die kommende Herbstrallye am vorletzten Oktober-Wochenende zu erwarten, die Liste der angemeldeten Teams und Sportler spricht nicht nur aufgrund der Teilnahme eines Weltmeisters stark dafür. Und nicht nur in den höchsten Klassen geht es um viel Ansehen und hohe sportliche Pläne: Auch dort, wo Wagen vom Schlag Lada oder Skoda Favorit aufeinandertreffen, herrscht ein reger Ehrgeiz. Und nicht zu vergessen: Mario Wanko ist als Ortsansässiger von Dobersberg praktisch direkt am Startort zu Hause. Was der ganzen Sache einen durchaus feierlichen Anstrich gibt und auch eine Motivation für den Fahrzeug-Besitzer und Teamchef Martin Gruber ist, Mario den Wagen für speziell diese Veranstaltung zu überlassen.



Es ist klar, daß der Start von Mario Wanko bei der Herbstrallye dieses Jahres von viel Freude und einer starken positiven Erwartungshaltung getragen sein wird. Als Copilotin wird Eva Kollmann mit dabei sein, die zwar bisher noch keine gemeinsame Rallye mit Mario in Angriff genommen hat, aber an der Seite von Größen wie Marvin Lamprecht, Simon Seiberl und eben auch Martin Gruber schon ihre große fachliche Klasse beweisen konnte.



Oftmals das größte Fragezeichen bei solchen gemeinsamen Aktivitäten ist die Technik, deswegen wurde die Racing Arena Fuglau während der Zeit vor der Rallye genützt, um ein wenig die Haltbarkeit des Lada zu überprüfen und sich zugleich auch etwas „einzufahren“. Ein dabei unerwartet aufgetretener Halbachsbruch wurde daraufhin umgehend beseitigt.



Eine gewisse Anspannung vor einer sportlichen Leistungsprobe dieser Art ist grundsätzlich gegeben, es überwiegt jedoch ganz klar die innere Hochstimmung und die Lust auf das, was bevorsteht. In jedem Fall ein persönlich sehr wichtiges Ereignis, hinter dem neben den Freunden im Team auch einige bereitwillige Unterstützer und Sponsoren stehen. Ihnen allen gilt ein großer Dank.