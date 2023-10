Herbstrallye: Vorschau Wurz

„Das Auto wurde komplett durchrevidiert und es wird wieder von ZM Racing eingesetzt“, erzählt Markus Wurz. Am kommenden Samstag erwartet ihn seine erste Herbstrallye Dobersberg: „Ich habe mit anderen Fahrern geplaudert und weiß jetzt, was mich erwartet. Ich rechne mit Nebel, einer feuchten, glitschigen rutschigen Fahrbahn und mit jenem Dreck auf der Straße, den die 22 Autos vor mir auf die Strecken schaufeln werden. Ich weiß in etwa, was auf mich zukommt - und zugleich weiß ich es auch nicht. Wir werden es nehmen, wie es kommt.“



Wichtig ist es Markus, dass „wir Meter machen,und wir weiter unsere Erfahrungen sammeln“. Im 20 Teams starken Rally2-Feld will er sich nicht konkret positionieren - mit einem Augenzwinkern erklärt er: „Wenn die erfahrenen Piloten nicht deutlich schneller wären als wir bei unserer erst zweiten Rallye in einem Rally2-Auto, dann würden doch die erfahrenen Teams etwas falsch machen...“



Der Ford Fiesta Rally2 ist wieder im typischen Wurz.-Design gehalten - hinzu kommt nun auch eine entsprechend pfiffige Teamkleidung (siehe Fotos).



Um am Samstag nicht völlig ins kalte Wasser springen zu müssen, nehmen Markus Wurz und sein Copilot Thomas Schöpf am Donnerstag an einem Test im Bezirk Horn teil.



Worauf sich Markus ganz besonders freut? Wurz lacht: „Neben dem Fahren freue ich mich am meisten auf den Ford Puma Rally1 Hybrid - ich hoffe, dass ich an der Seite dieses großartigen Rallyeboliden ein Selfie machen kann.“



PS: Danke sagen möchte Wurz seinen Freunden die ihn auch in der Werkstatt

immer kräftig unterstützen und natürlich auch seinen Partnern und Sponsoren.