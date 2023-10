Herbstrallye: Änderung bei ZM Racing

Ursprünglich hätten Peter Eibisberger/ Claudia Maier, Markus Wurz/ Thomas Schöpf, Martin Fischerlehner/Tobias Unterweger und Dominik Dinkel/Pirmin Winklhofer (alle Ford Fiesta Rally2) sowie Christoph Zellhofer/Andre Kachel auf dem SUZUKI Proto ZMX bei der Herbstrallye am kommenden Samstag in Dobersberg für das Team von ZM-Racing an den Start gehen sollen.



Leider musste der Deutsche Dominik Dinkel seinen Start beim heimischen Saisonfinale wegen eines wichtigen, nicht aufschiebbaren, geschäftlichen Termins seines Autohauses in Deutschland, kurzfristig absagen. Man schaltete bei ZM-Racing rasch, kontaktierte nach Rücksprache mit der Veranstalter Rallye Gemeinschaft Waldviertel die Austrian Motorsport Federation (AMF), die folgender Änderung, ihre offizielle Zustimmung erteilte.



An Stelle von Dominik Dinkel fährt jetzt Christoph Zellhofer mit Andre Kachel auf einem Ford Fiesta Rally2 und an Stelle von Christoph Zellhofer, wird Vater Max Zellhofer gemeinsam mit Jürgen Heigl den SUZUKI SWIFT ZMX Proto, von Sohn Christoph erstmalig zum Einsatz bringen.



Alle übrigen Teams die von ZM-Racing betreut werden, wie jene von Peter Eibisberger, Markus Wurz und Martin Fischerlehner bleiben unverändert