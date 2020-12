Hyundai bestätigt: Sordo und Breen teilen sich 2021 drittes Auto

Loeb nicht mehr dabei

In der WRC-Saison 2021 setzt Hyundai auf bewährte Fahrer - Neben Tänak und Neuville werden sich Dani Sordo und Craig Breen im dritten Auto abwechseln.

Hyundai hat sich auf seine Fahrer für die WRC-Saison 2021 festgelegt. Ott Tänak und Thierry Neuville werden alle Rallyes bestreiten. Im dritten i20 Coupe werden sich Dani Sordo und Craig Breen abwechseln. Das war keine Überraschung.



Sordo gewann in der abgelaufenen Saison die Rallye Italien auf Sardinien und stand anschließend in Monza als Dritter auf dem Podest. Der Routinier aus Spanien ist drei Rallyes gefahren. Breen kam auf zwei Einsätze und konnte sich in Estland mit Rang zwei ins Rampenlicht setzen.



Rekordweltmeister Sebastien Loeb, der 2020 auch zwei Rallyes im dritten Hyundai bestritten hat, ist nicht mehr Teil des Programms. Er wird im kommenden Januar wieder bei der Rallye Dakar antreten und mit dem neuen Prodrive-Buggy fahren.



2021 geht Sordo in seine achte Saison mit Hyundai. Mit seinem Sardinien-Sieg hat er maßgeblich zum Gewinn der Markenweltmeisterschaft beigetragen. Er wird die Saison auch in Monte Carlo beginnen. In Schweden übernimmt dann Breen das Steuer.



"Wir haben die eine Saison kaum noch beendet, müssen wir schon an die nächste denken", sagt Hyundai-Motorsportchef Andrea Adamo. In dieser Woche wird bereits in Gap (Frankreich) für die Rallye Monte Carlo getestet. Durch den Wechsel von Michelin zu Pirelli ist es ein wichtiger Test.



Auch weil sich bei den Reifen der Einheitsausrüster ändert, setzt Hyundai auf die gleichen Fahrer. "Konstanz wird der Schlüssel sein, denn wir wollen auf unseren Ergebnissen aufbauen", sagt Adamo. Die Fahrerweltmeisterschaft konnte bisher nicht gewonnen werden.



"Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass sich Dani und Craig den dritten Wagen teilen werden. Alle vier Fahrer haben in diesem Jahr ihren Speed und ihr Engagement gezeigt. Unsere Crews entsprechen dem besten Mix aus Erfahrung und Hunger nach Erfolgen."



Breen kämpft seit seinem Aus bei Citroen Ende 2018 darum, wieder in der Rallye-WM Fuß zu fassen. 2019 durfte er zwei Rallyes für Hyundai bestreiten und in diesem Jahr ebenfalls zwei. Wie viele für ihn im nächsten Jahr geplant sind, wurde noch nicht verraten.



"Dass ich in der Weltmeisterschaft mit Hyundai antreten darf, ist die Erfüllung eines Traums", sagt der Ire. "Obwohl ich schon im Vorjahr ab und zu dabei war, konnten wir jetzt mit dem zweiten Platz in Estland unser Potenzial zeigen. Darauf können wir aufbauen. Das Team setzt Vertrauen in Paul [Nagle, Co-Pilot] und mich, dass wir noch öfter solche Ergebnisse holen können."