Hyundai verstärkt sein Team in der Rallye-Weltmeisterschaft mit einem echten Branchenkenner: Der ehemalige FIA-Rallye-Direktor Andrew Wheatley übernimmt ab sofort die neu geschaffene Rolle des "WRC-Sportdirektors".



Der Brite bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung im Rallyesport mit. Bevor er zum Automobil-Weltverband gewechselt war, arbeitete Wheatley als Manager bei M-Sport und war später als WRC-Kategorienmanager tätig. Nun soll er Hyundai dabei helfen, die Performance weiter zu steigern und den Weg zu neuen Erfolgen zu ebnen.



Wheatley berichtet direkt an Hyundai-Motorsport-Präsident und Teamchef Cyril Abiteboul. Gemeinsam mit Technikdirektor Francois-Xavier Demaison, Teammanager Pablo Marcos und dem Leiter der WRC-Entwicklung Jan de Jongh soll er die Abläufe im Team optimieren und komplexe sportliche Herausforderungen meistern.



Welche Aufgaben Wheatley bei Hyundai hat



Laut Hyundai wird Wheatley "die Führungsebene unterstützen, eng mit den technischen Verantwortlichen zusammenarbeiten und die sportliche Leistungsfähigkeit des Teams weiter vorantreiben". Seinen ersten Einsatz in offizieller Funktion wird Wheatley bereits an diesem Wochenende bei der Zentraleuropa-Rallye absolvieren.



"Ich freue mich riesig, Teil von Hyundai Motorsport zu werden", sagte Wheatley in einer ersten Reaktion. "Das Team hat das Potenzial, Weltmeisterschaften zu gewinnen. Meine Aufgabe ist es, unsere erfahrene Mannschaft in allen Bereichen zu unterstützen und mein Wissen einzubringen, um unsere Performance zu steigern. Alle Zutaten für den Erfolg sind vorhanden, jetzt geht es darum, sie bestmöglich zu nutzen."



Teamchef Abiteboul lobte die Verpflichtung als wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Teams. "Andrews Ernennung ist eine bedeutende Verstärkung der Führungsstruktur von Hyundai Motorsport. Während wir unser Motorsport-Engagement erweitern, ist es entscheidend, die Management-Ausrichtung in jedem Bereich zu stärken."



Hyundai fährt ab 2026 zweigleisig



Damit spricht Abiteboul die Tatsache an, dass Hyundai aktuell parallel zum WRC-Programm am Einstieg in die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) arbeitet. Dort will das Unternehmen ab 2026 mit der Genesis in der Hypercar-Klasse an den Start gehen.



Umso mehr komme es auf Wheatleys Expertise in der WRC-Mannschaft an. "Andrew bringt enorme Erfahrung und Leidenschaft für den Rallyesport mit, die unsere WRC-Aktivitäten und unsere strategische Ausrichtung weiter voranbringen werden", ist sich Abiteboul sicher.