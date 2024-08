Hyundai kämpft mit Thierry Neuville um den Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024. Der Belgier, dessen Vertrag bei den Koreanern am Ende der Saison ausläuft, soll unbedingt gehalten werden. Zudem hat der Rennstall von Teamchef Cyril Abiteboul eine Option, die Zusammenarbeit mit Ott Tänak zu verlängern. Damit stellt sich die Frage, wer 2025 das dritte Auto fahren wird.



Neuville und Tänak scheinen gesetzt, doch Abiteboul hat noch keine Entscheidung über den dritten Hyundai i20 N Rally1 getroffen. In der Saison 2024 teilen sich Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen und Dani Sordo das Auto. Die Koreaner sind für alle Optionen offen und könnten sich auch außerhalb des bestehenden Kaders umsehen.



Mit Neuville ist Hyundai bereits im Gespräch. Abiteboul erklärt: "Er kennt das Team, wir kennen ihn. Es ist eine erfolgreiche Kombination, warum sollten wir das ändern?" Ein Update zur Vertragssituation gibt es nicht, aber der Teamchef sei "nicht besonders besorgt", mit dem Belgier weitermachen zu können.



Das sind die Optionen



Was Tänak betrifft, so soll die Option im Vertrag gezogen werden: "Wir sprechen darüber. Wir arbeiten gerne zusammen und es wäre ganz natürlich, die Option zu ziehen." Zwei von drei Cockpits sind also theoretisch besetzt, nur das dritte Auto muss noch mit einem oder mehreren Fahrern gefüllt werden.



Mikkelsen konzentrierte sich 2024 auf die Asphalt-Rallyes in Monte Carlo und Kroatien. Außerdem fuhr er in Polen und sammelte insgesamt 29 Punkte. Sordo fuhr in Portugal und auf Sardinien und sammelte bisher 27 Punkte. Mit 33 Punkten führt Lappi die Liste der Teilzeit-Hyundai-Piloten an, allerdings hat er bereits vier Einsätze absolviert: in Schweden, Kenia, Lettland und Finnland.



"Das große Fragezeichen ist, welche Strategie wir mit dem dritten Auto fahren", sagt Abiteboul. "Ich möchte alle möglichen Szenarien durchspielen. Ich möchte offen sein und darüber nachdenken, was wir in diesem Jahr gemacht haben und ob es die richtige Entscheidung war, die wir dann auch für 2025 treffen sollten."



Kommt ein externen Fahrer?



Ein Fahrer außerhalb des Hyundai-Kosmos wird immer wieder mit einem Wechsel zu den Koreanern in Verbindung gebracht: M-Sport-Ford-Pilot Adrien Fourmaux. Der Franzose fährt mit vier dritten Plätzen die bisher beste Saison seiner Karriere. Fourmaux hat sich aber noch nicht entschieden: "Die Gespräche haben gerade erst begonnen."



"Zunächst einmal hoffe ich, dass ich nächstes Jahr in einem Rallye1-Auto sitzen werde", sagt er. "Als Fahrer muss ich mit allen sprechen, und in der Rally1-Klasse gibt es drei Teams, also muss ich auch mit allen drei Teams sprechen." Ein weiterer Kandidat ist WRC2-Spitzenreiter Oliver Solberg. 2022 fuhr er bereits Teilzeit für Hyundai in der Top-Klasse.



"Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was nächstes Jahr passieren wird", sagt Solberg. "Ich habe viele Träume und Ziele, aber noch ist nichts entschieden. Ich bin erst 22 Jahre alt, aber mein Traum ist es, wieder in der Rally1 zu starten. Aber ich denke nicht zu viel darüber nach. Ich will mein Bestes geben und konzentriere mich darauf."