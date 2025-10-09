RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Hyundais WRC-Hoffnung 2025 Thierry Neuville im Hyundai i20 N Rally1 (2025)
Hyundai Motorsport

Hyundais WRC-Hoffnung 2025: Neuville verrät, wo noch Potenzial schlummert

Hyundais WRC-Team sucht nach dem optimalen Set-up - Thierry Neuville sieht trotzdem großes Potenzial im i20 N Rally1 des Jahrgangs 2025

Der amtierende Rallye-Weltmeister Thierry Neuville ist überzeugt, dass Hyundais überarbeiteter WRC-Bolide für die Saison 2025 deutlich mehr Potenzial besitzt als das Vorjahresmodell - auch wenn das Team bislang Schwierigkeiten hat, die volle Leistungsfähigkeit des neuen i20 N Rally1 auszuschöpfen.

Nach der Rallye Chile zeigte sich Neuville besorgt über den Rückstand zu Toyota. Das Hyundai-Team hatte dort mehrere Set-up-Varianten ausprobiert, konnte jedoch keine optimale Abstimmung finden, um die maximale Geschwindigkeit des 2025er Autos auf die Strecke zu bringen.

Schon im Frühjahr hatte sich gezeigt, dass der neue Wagen nicht sofort auf Anhieb funktionierte. Beim Asphaltdebüt auf den Kanarischen Inseln konnte Hyundai im April nicht mit Toyota mithalten, nachdem man in Monte Carlo zum Saisonauftakt noch auf die 2024er Spezifikation gesetzt hatte.

Tests liefern "interessante Erkenntnisse"

Teamkollege Adrien Fourmaux regte nach der Rallye Chile an, einen direkten Vergleichstest zwischen dem 2024er und dem 2025er Modell durchzuführen, um vor dem anstehenden Rallye Zentraleuropa herauszufinden, welches Fahrzeug tatsächlich schneller ist.

Seit dem Chile-Lauf arbeitet Hyundai intensiv daran, die Eigenheiten des neuen Autos besser zu verstehen und die optimale Abstimmung zu finden. Neuville nutzte die East Belgian Rally sowie einen anschließenden Testtag zur Vorbereitung, während Fourmaux zuletzt beim Lauf der Rallye-Europameisterschaft in Kroatien startete und am kommenden Wochenende bei der Herbst-Rallye in Österreich antreten wird. Auch Ott Tänak hat wieder Testkilometer im neuen i20 N absolviert.

Neuville zeigte sich nach seinem Einsatz in Belgien optimistisch: Die zusätzlichen Testkilometer hätten "interessante Erkenntnisse" geliefert, die das Team voranbringen könnten.

Was Neuville zuversichtlich stimmt und was nicht

"Für mich hat das Auto 2025 deutlich mehr Potenzial als das von 2024. Ich denke, wir haben bislang einfach nicht das Beste aus dem Wagen herausgeholt", erklärte Neuville. "Wir wissen, dass es noch Bereiche gibt, in denen wir uns verbessern können, und wir haben diese Schwachstellen identifiziert. Hoffentlich können wir sie bald beheben."

Der Belgier betonte, dass sich das optimale Arbeitsfenster des neuen Autos im Vergleich zum Vorgänger verändert habe. "Vielleicht haben wir dieses Fenster noch nicht perfekt getroffen, zumindest beim letzten Asphaltlauf. Aber ich denke, wir arbeiten nun gezielter. Es gibt Spielraum bei der Abstimmung und in den Bereichen, in denen das Auto am besten funktioniert. Wir brauchen noch etwas mehr Fahrzeit, aber wir wissen jetzt, wo wir ansetzen müssen."

Mit Blick auf die kommende Rallye Zentraleuropa, die er 2023 gewinnen konnte, bleibt Neuville vorsichtig, was die Erwartungen angeht. "Ich denke, wir wissen noch nicht genau, wie wir im Vergleich zu Toyota dastehen. Das werden wir erst nach den ersten Prüfungen sehen", so der 21-fache WRC-Sieger. "Das Ergebnis wird stark vom Wetter abhängen, und unsere Startposition ist nicht ideal. Wenn es regnet, hilft uns das sicher nicht."

Hyundai steht somit vor einer entscheidenden Phase der Entwicklung. Während die Konkurrenz aus Japan konstant stark auftritt, sucht das Team aus Alzenau nach dem Schlüssel, um das Potenzial des neuen i20 N Rally1 endgültig freizusetzen - ein Ziel, das Neuville fest im Blick hat.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

Neuville kritisiert Hankook

"Diese Reifen sind nicht auf WM-Niveau"

Nach einer Serie von Reifenschäden bei der Akropolis-Rallye übt Rallye-Weltmeister Thierry Neuville scharfe Kritik am Reifenhersteller Hankook

Unsicherheit ab 2027

Hyundai bleibt bis 2026 in der WRC

Hyundai bleibt der Rallye-WM zumindest bis Ende 2026 erhalten, doch der Hersteller zögert mit einem längerfristigen Bekenntnis

News aus anderen Motorline-Channels:

Analog kann sie aber nach wie vor erworben werden

Ab 2027: Vignette nur mehr digital

20 Jahre nach ihrer Einführung verschwindet die Klebevignette 2027 von den Windschutzscheiben. Ab dann gibt es sie nur mehr digital.

Ohh, it’s a Santa Fe

Hyundai Santa Fe im Test

Mächtig. Kantig. Geräumig. Und auf einigen Kilometern sogar emissions- und geräuschlos unterwegs: Der neue Hyundai Santa Fe zieht das Dreimäderl-Haus Andrea, Lea und Marie völlig in seinen Bann.

Vorstellung: Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi-Flaggschiff kehrt zurück

Outlander, die vierte Generation: Ab Februar bzw. März 2025 steht er in den heimischen Schauräumen. Die neueste Plug-in-Hybrid-Technologie bietet eine 22,7-kWh-Batterie und 302 PS Systemleistung.

Vom E-Moped bis zum rasanten E-Bike

News von Honda, McLaren und eRockit

Honda bringt sein erstes E-Moped nach Europa, McLaren bringt E-Bikes mit ordentlich Power und bei eRockit gibt es Verstärkung mit (E-)Automobil-Background.

Weitere Artikel:

ARC, Herbstrallye: Vorschau Reischer

Tolle Werbung für das Easy Drivers NO Roadrunning Projekt

Tolle Werbefläche im Waldviertel für das Easy Drivers NO Roadrunning Verkehrssicherheitsprojekt. Selbstredend steht die Easy Drivers Fahrlehrerpaarung Tobias Reischer / Tina Garherr beim großen ARC Finale am Start.

ERC, Kroatien-Rallye: Bericht

Marczyk: Europameister ohne Sieg

Miko Marczyk ist Europameister. Das von Stohl und Waldherr geführte Opel Junior Team feiert mit Carlberg den ERC4-Titel, Pröglhöf auf dem Podium!

ARC, Herbstrallye: Vorschau Wanko

Herbstrallye: Drifting Party

Mario Wanko und Eva Kollmann setzen bei ihren Rallye-Starts beständig treu auf schlichte Lada-Power. Und erfreuen sich dabei stets all dessen, was den Spaß und das Erlebnis bei einer Rallye ausmacht. Vor Allem die Starts bei der Herbstrallye waren dabei immer sehr erfüllend.

Herbstrallye: Vorschau

Die Herbstrallye lädt zum Rallye-Festival der besonderen Art

Beeindruckende 106 Teams aus acht Ländern starten bei der Herbstrallye 2025 (10. & 11. Oktober) im Raum Dobersberg. Die beiden maßgeblichen Teams der Weltmeisterschaft, Toyota und Hyundai, starten mit dem achtfachen Weltmeister Sebastien Ogier und Werkspilot Adrien Fourmaux. Um den Sieg kämpfen Hermann Neubauer, Raimund Baumschlager, Martin Fischerlehner und einige mehr...