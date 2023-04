IRC Rally Elba: Bericht Julian Wagner

„Zu Beginn war es sehr schwierig hier auf den italienischen Strecken einen guten Rhythmus zu finden. Die Prüfungen sind etwas ganz anderes, so etwas habe ich zuvor noch nie erlebt. Sich da reinzufinden ist nicht einfach und dass die Prüfungen alle nur einmal gefahren werden, macht es nicht einfacher“, so Julian Wagner im Ziel.



Ohne Streckenkenntnisse war es für den 28-jährigen Oberösterreicher gegen die starke einheimische Konkurrenz keine leichte Aufgabe mitzuhalten. Dennoch konnte das Duo Wagner/Ostlender eine starke Entwicklung zeigen und mit jedem Kilometer die Pace steigern. Am Freitag lag der Rückstand nach zwei Prüfungen noch bei durchschnittlich 1,3 Sekunden pro Kilometer. Im Laufe des Samstags konnten die beiden den Abstand auf die Spitze auf den übrigen fünf Prüfungen, von denen eine abgebrochen wurde, auf bis zu 0,3 Sekunden pro Kilometer reduzieren.



„Die Italiener sind richtig stark und wir mussten erst einmal warm werden mit den irrsinnig schwierigen Prüfungen. Bei 27 eingeschriebenen Cup-Teilnehmern können wir mit Platz 5 sehr zufrieden sein. Wir haben jeden Kilometer auf der Insel genossen und konnten eine sehr positive Entwicklung zeigen - so kann’s weiter gehen“, resümiert Wagner. „Ein großes Dankeschön gilt natürlich wieder Hanna und Stengg Motorsport, die auch für die italienischen Prüfungen ein top Auto und gutes Set-Up bereitstellen konnten“, so Wagner abschließend.



Weiter geht‘s für Julian Wagner und Hanna Ostlender bei der Sezoens Rally am 20. Mai im Rahmen des Stellantis Motorsport Rally Cup.