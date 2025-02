Ice Race 2025

Foto: Daniel Fessl Ice Race 2025 | 06.02.2025

Ice Race begeistert 5000 ZuschauerInnen

Am 01. Februar 2025 wurde der Flugplatz Zell am See zum Schauplatz eines Motorsport-Spektakels, das 5000 begeisterte Fans in seinen Bann zog.