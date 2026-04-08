RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
In Erinnerung an Craig Breen Hyundai-Sonderdesign in Erinnerung an Craig Breen
Hyundai

Hyundai fährt Rallye Kroatien im Sonderdesign

Drei Jahre nach dem tödlichen Unfall von Craig Breen erinnert das Hyundai-Werksteam mit einer speziellen Lackierung an seinen verunglückten Stammfahrer

Anlässlich der vierten Saisonstation 2026 im Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), der Rallye Kroatien am kommenden Wochenende (10. bis 12. April), rückt das Hyundai-Werksteam mit einem Sonderdesign aus.

Das Design aller Hyundai i20 N Rally1 für die Kroatien-Rallye 2026 ist eine Hommage an Craig Breen. Als damaliger Hyundai-Werksfahrer hatte der Ire im April 2023 bei Testfahrten in Vorbereitung auf die Kroatien-Rallye einen schweren Unfall, den er nicht überlebte.

Der tödliche Unfall von Breen jährt sich am 13. April zum dritten Mal. Das Hyundai-Sonderdesign in seinen Ehren weist neben dem prominenten Schriftzug "For Craig" unter anderem das Logo der Craig Breen Foundation auf. Die Stiftung wurde Ende 2023 ins Leben gerufen, um den Rallye-Nachwuchs in Irland zu fördern.

"Die Stimmung im Team ist nach wie vor dieselbe. Wir möchten Craig Breen nicht nur als den Fahrer in Erinnerung behalten, der er auf den Wertungsprüfungen war, sondern auch als den Menschen, der er abseits der Strecke war", erklärt Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul.

"Craig verkörperte in jedem Aspekt seines Lebens den Inbegriff des Rallyesports; von seiner Kameradschaft bei den Rallyes bis hin zu seiner Leidenschaft für die Förderung der nächsten Generation von Talenten in seiner Heimat Irland", so der Teamchef.

"Jeder kann etwas an ihm nennen, das ihn positiv geprägt hat. Wir fühlen uns geehrt, ein kleiner Teil seines Lebens gewesen zu sein. Ich spreche für das gesamte Team, wenn ich sage, dass wir alles tun werden, um sein Andenken weiterleben zu lassen", sagt Abiteboul.

Hyundai-Sportdirektor Andrew Wheatley fügt hinzu: "Es ist offensichtlich, dass jeder im Servicepark von Craigs Großzügigkeit, seiner Aufrichtigkeit und seinem Humor berührt wurde und dass wir alle seine Anwesenheit vermissen. Diese besonderen Lackierungen sind nur eine kleine Geste, mit der das Team ihm Tribut zollen kann, insbesondere hier bei der Rallye Kroatien."

Bei den ersten beiden Rallyes der WRC-Saison 2026 verpasste Hyundai den Sprung auf das Podest. Bei der Safari-Rallye in Kenia aber gelang es Adrien Fourmaux mit P2, die Toyota-Dominanz zumindest zu unterbrechen. In der aktuellen WRC-Gesamtwertung 2026 ist Fourmaux als Vierter der punktbeste Hyundai-Fahrer. Seine Teamkollegen Thierry Neuville und Esapekka Lappi belegen die Tabellenplätze sieben respektive acht.

Im vergangenen Jahr gehörte die Kroatien-Rallye nicht zum WRC-Kalender. Nach einem Jahr ohne WM-Lauf feiert die Asphaltrallye im Balkangebiet nun ihr Comeback. Im Vergleich zu 2024 aber hat man weitreichende Veränderungen vorgenommen. Der Servicepark wurde von Zagreb nach Rijeka umgezogen. Von den Wertungsprüfungen der 2024er-Ausgabe gehören lediglich drei auch zur diesjährigen Route.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

Dämpfer, Federn & Rätsel

Hyundai verzweifelt in Schweden

Hyundais Rallye-Team steht in Schweden vor einem Rätsel - Kein Speed trotz intensiver Vorbereitung - Selbst radikale Änderungen beim Set-up helfen kaum

WRC 2026: Hyundai

Überarbeiteter i20 N Rally1 im neuen Design

Nach einem durchwachsenen Jahr zeigt Hyundai nun den überarbeiteten i20 N Rally1- das Auto soll standfester und schneller sein - Ziel sind alle drei WM-Titel

Schnee-Chaos stoppt Vorbereitung

Hyundai muss Neuville-Test abbrechen

Heftige Schneefälle stoppten den WRC-Test von Thierry Neuville in Frankreich: Selbst Schneepflüge halfen nicht, doch die FIA gewährt Hyundai einen Nachholtermin

News aus anderen Motorline-Channels:

Bissl Optik, bissl Technik

So frischt VWN den Caddy auf

Ein umgestaltetes Exterieur, neue Außenfarben und Felgen sowie ein geänderter Innenraum sind nur Teile des Updates für den VW Caddy. Dazu gibt es fünf Jahre Herstellergarantie und Vorsteuerabzug bei betrieblicher Nutzung.

Ruhe für die ganze Familie – Citroën C3 Aircross & C5 Aircross im großen Familien-SUV-Test

Der perfekte Familien-SUV? Citroën C3 & C5 Aircross im Vergleich

Platz für sieben Personen, Sofa-Komfort auf vier Rädern und Preise, die Familienbudgets schonen: Wir haben Citroën C3 Aircross und der C5 Aircross genau unter die Lupe genommen.

Die unendliche Geschichte

Test: Toyota Land Cruiser

Ein neuer Land Cruiser ist immer eine große Sache. Vor allem, wenn er den Talenten seiner Ahnen treu geblieben ist, aber alles besser macht.

Vorstellung Honda WN7

Honda zeigt erstes Elektromotorrad

Im November 2024 war auf der EICMA noch das EV Fun Concept zu sehen. Daraus schält sich nun die WN7, die bereits Anfang 2026 ausgeliefert werden soll.

Weitere Artikel:

ARC, Lavanttal Rallye: Vorschau

Frische Gesichter und neue Chancen im Lavanttal

Die Austrian Rallye Challenge geht nach dem grandiosen Saisonauftakt mit der ARC Rallye Triestingtal mit der Lavanttal Rallye in die zweite Runde. Dort könnten ungewohnte, neue Teams die ARC-Tabelle erobern. Für Spannung ist also gesorgt.

EHRC Historic Rally Fafe: Vorschau Schindelegger

Schindeleggers beim Auftakt zur neuen Schotter-EM

Das Rallyeteam Schindelegger startet am 10. und 11. April bei der Historic Rally Fafe das große Abenteuer der Schotter - Europameisterschaft in Portugal.

MRC, Lavanttal Rallye: Vorschau

Mitropa Rally Cup im Lavanttal

24 Teams des Mitropa Rally Cup (MRC) kämpfen beim zweiten Wertungslauf des Mitropa Rally Cup 2026 um die Punkte. Die Teilnehmer aus 5 Nationen fahren auf 14 Sonderprüfungen mit 149 Kilometern Länge um den Sieg in den Wertungsgruppen.

Stohl/Müller bei Veszprem Rallye

Stohl/Müller haben Lust auf Schotter

Manfred Stohl und Peter Müller starten am Wochenende bei der legendären Veszprem Rallye - weiter südlich starten Lichtenegger/Ettel bei der Ciocco Rally.

ORM/ARC/MRC, Lavanttal: Local Heroes

Rallye-Klassiker ist wieder Quotenhit

Bei der heurigen Lavanttal-Rallye am 10. und 11. April wollen auch 39 Teilnehmer mit Kärntner Wurzeln die Fans rund um Wolfsberg begeistern