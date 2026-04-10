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In Erinnerung an Craig Breen Hyundai-Sonderdesign in Erinnerung an Craig Breen
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In Erinnerung an Craig Breen: Hyundai fährt Rallye Kroatien im Sonderdesign

Drei Jahre nach dem tödlichen Unfall von Craig Breen erinnert das Hyundai-Werksteam mit einer speziellen Lackierung an seinen verunglückten Stammfahrer

Anlässlich der vierten Saisonstation 2026 im Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), der Rallye Kroatien am kommenden Wochenende (10. bis 12. April), rückt das Hyundai-Werksteam mit einem Sonderdesign aus.

Das Design aller Hyundai i20 N Rally1 für die Kroatien-Rallye 2026 ist eine Hommage an Craig Breen. Als damaliger Hyundai-Werksfahrer hatte der Ire im April 2023 bei Testfahrten in Vorbereitung auf die Kroatien-Rallye einen schweren Unfall, den er nicht überlebte.

Der tödliche Unfall von Breen jährt sich am 13. April zum dritten Mal. Das Hyundai-Sonderdesign in seinen Ehren weist neben dem prominenten Schriftzug "For Craig" unter anderem das Logo der Craig Breen Foundation auf. Die Stiftung wurde Ende 2023 ins Leben gerufen, um den Rallye-Nachwuchs in Irland zu fördern.

"Die Stimmung im Team ist nach wie vor dieselbe. Wir möchten Craig Breen nicht nur als den Fahrer in Erinnerung behalten, der er auf den Wertungsprüfungen war, sondern auch als den Menschen, der er abseits der Strecke war", erklärt Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul.

"Craig verkörperte in jedem Aspekt seines Lebens den Inbegriff des Rallyesports; von seiner Kameradschaft bei den Rallyes bis hin zu seiner Leidenschaft für die Förderung der nächsten Generation von Talenten in seiner Heimat Irland", so der Teamchef.

"Jeder kann etwas an ihm nennen, das ihn positiv geprägt hat. Wir fühlen uns geehrt, ein kleiner Teil seines Lebens gewesen zu sein. Ich spreche für das gesamte Team, wenn ich sage, dass wir alles tun werden, um sein Andenken weiterleben zu lassen", sagt Abiteboul.

Hyundai-Sportdirektor Andrew Wheatley fügt hinzu: "Es ist offensichtlich, dass jeder im Servicepark von Craigs Großzügigkeit, seiner Aufrichtigkeit und seinem Humor berührt wurde und dass wir alle seine Anwesenheit vermissen. Diese besonderen Lackierungen sind nur eine kleine Geste, mit der das Team ihm Tribut zollen kann, insbesondere hier bei der Rallye Kroatien."

Bei den ersten beiden Rallyes der WRC-Saison 2026 verpasste Hyundai den Sprung auf das Podest. Bei der Safari-Rallye in Kenia aber gelang es Adrien Fourmaux mit P2, die Toyota-Dominanz zumindest zu unterbrechen. In der aktuellen WRC-Gesamtwertung 2026 ist Fourmaux als Vierter der punktbeste Hyundai-Fahrer. Seine Teamkollegen Thierry Neuville und Esapekka Lappi belegen die Tabellenplätze sieben respektive acht.

Im vergangenen Jahr gehörte die Kroatien-Rallye nicht zum WRC-Kalender. Nach einem Jahr ohne WM-Lauf feiert die Asphaltrallye auf der Balkanhalbinsel nun ihr Comeback. Im Vergleich zu 2024 aber hat man weitreichende Veränderungen vorgenommen. Der Servicepark wurde von Zagreb nach Rijeka umgezogen. Von den Wertungsprüfungen der 2024er-Ausgabe gehören lediglich drei auch zur diesjährigen Route.

Motorsport-Total.com

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