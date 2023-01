Jännerrallye 2023: Bericht Julian Wagner

„Ich bin unglaublich dankbar, dass wir nach 3 Jahren wieder ein Fahrzeug der Top-Kategorie pilotieren dürfen. Es hat riesig Spaß gemacht und wir haben jeden Kilometer genossen. Aus Budgetgründen mussten wir leider auf einen Test verzichten und saßen beim Shakedown das erste Mal im Auto. Die vielen schmierigen Cuts haben es uns zudem nicht leicht gemacht, das nötige Vertrauen wiederzufinden. Aber ich bin im Laufe der Rallye immer besser mit dem Skoda Fabia zurechtgekommen und habe das Vertrauen langsam wieder gefunden. Mit den 2 Bestzeiten – u. a. gegen WM-Pilot Adrien Formeaux – haben wir außerdem unser Potenzial gezeigt“, resümiert Wagner.



„Wir können mit Platz 5 unter den Voraussetzungen sehr zufrieden sein und hoffen, dass wir im Laufe der Saison nochmal die Möglichkeit bekommen, weitere Kilometer zu sammeln und zu zeigen, was noch in uns steckt.



Vielen Dank an alle Partner und unser Team RB Motorsport, ohne die das so nicht möglich gewesen wäre“, so Wagner abschließend.



Da ein solches Rally2-Projekt ein deutlich größeres Budget fordert, als es die letzten Jahre mit dem Corsa Rally4 der Fall war, ist noch unklar, wie es für Julian Wagner weitergeht. Der Oberösterreicher arbeitet allerdings hart daran, das Budget für weitere Einsätze im Rally2 mit Unterstützung von Partnern und Sponsoren aufzubringen.