Jännerrallye 2023: Bericht Pröglhöf

Trotz Schneemangel hatte es das Duo Luca Pröglhöf/Christina Ettel aber nicht gerade leicht. Bei rutschigen Bedingungen startete das Team am Donnerstagabend mit Slicks und suboptimalem Fahrwerkssetup in die erste Sonderprüfung. „Ich bin froh, dass wir unbeschadet durch die erste Prüfung gekommen sind, es war echt ein Kampf auf der Strecke zu bleiben. Das Team hat im anschließenden Service einiges am Fahrwerk geändert. Die Reifenwahl fällt morgen definitiv auf Pirelli Sottozero (Winterreifen).“ meinte Luca am Abend.



Am Freitag konnte Luca Pröglhöf/Christina Ettel wieder volle Performance ausschöpfen und setzte sich nach Sonderprüfung 3 mit 10 Sekunden Vorsprung an die Spitze der Juniorenwertung. Bis zu den letzten zwei Prüfungen des Tages konnte das RayBAT Racing Team seinen Vorsprung auf seinen jungen Verfolger Dirnberger auf über eine halbe Minute ausbauen, bis diesem auf der darauffolgenden Sonderprüfung bei Dunkelheit ein Fehler unterlief und Pröglhöf somit mit knapp 5 Minuten die Juniorenwertung anführte. Pröglhöf/Ettel schreckte die Dunkelheit nicht ab, sie blieben weiter am Gas um das deutlich leistungsstärkere Fahrzeuge vor ihnen zu jagen. Die Teamarbeit im Fahrzeug lief optimal und sie konnten dem auf dem 2. Rang (2WD) liegenden Fahrer über eine halbe Minute „abnehmen“. Dann ging es in die Nachtruhe und Luca wollte am nächsten Tag alles geben, um womöglich auch in der 2WD Wertung einen Platz nach vorne zu kommen. Somit kam es am Samstag zu einem Schlagabtausch zwischen Franz und Pröglhöf.



Spannend wurde es dann noch auf der Powerstage bei dem Pröglhöf/Ettel nochmal auf Angriff gingen, nicht wissend, dass sich der verfolgte Franz einen Reifenschaden eingefahren hatte. Schlussendlich hat es aber nicht mehr gereicht und Pröglhöf musste sich mit nur 14 Sekunden Abstand mit dem 3. Platz bei den „Zweiradlern“ zufriedengeben. Vier zusätzliche Powerstage-Punkte machten es ihm dennoch möglich, sich in der österreichischen 2WD Rallyemeisterschaft Platz 2 zu sichern. Der Sieg der Klassenwertung und vor allem der Juniorenwertung rundete das Debüt des neu gegründeten RayBAT Racing Teams zusätzlich ab.



Der 23-jährige Pröglhöf resümierte, „Es war eine geniale Veranstaltung für uns und wir erlaubten uns keinen Fehler, unter diesen schwierigen Bedingungen. Ich freue mich sehr, mit einem Sieg vor tausenden Zuschauern in die kommende Saison zu starten. Darauf werden wir definitiv aufbauen! Vielen Dank an mein Team und all unsere Sponsoren, die immer hinter mir stehen.“