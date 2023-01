Jännerrallye 2023: Die besten Bilder

Jännerrallye 2023: Die besten Bilder | 03.01.2023

Jetzt online: Sechs Galerien von Tag 1

Das erste und gleichzeitig wohl auch größte Rallye-Event, das rein auf österreichischem Boden ausgetragen wird, steht uns in Form der Jännerrallye 2023 knapp bevor. In diesem Artikel findet ihr immer wieder neue Bilder-Galerien rund um das Spektakel in Oberösterreich. Hier die ersten beiden von den Tests in Malonty (CZ) von Formaux, Keferböck, Wurm und Zellhofer. Zudem eine Galerie zum Test von Hermann Neubauer.