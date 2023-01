Jännerrallye 2023: Vorschau

Die Local Heroes prägen die Jännerrrallye: Von den 96 Teams, die für den Saisonauftakt zur österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft am Freitag in Freistadt genannt haben, sitzen 51 Piloten mit oberösterreichischer Herkunft hinter dem Lenkrad.

Der Countdown läuft. Am kommenden Donnerstag startet das Rallyejahr 2023 in die neue Saison. Im oberösterreichischen Freistadt wartet alles auf den Startschuss zur 36. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by Wimberger. Nirgendwo in Österreich ist das Feld der Lokalmatadore so groß wie bei dem Traditions-Event im Mühlviertel. Von den insgesamt 96 Fahrern, die ihre Nennung abgegeben haben, kommen 51 Piloten aus Oberösterreich. 45 davon sind im Rahmen der Staatsmeisterschaft im Einsatz, 6 Akteure nehmen am Kristof Klausner Memorial zu Ehren des 2021 verunglückten Mühlviertler Drift-Kaisers ohne Zeitnehmung teil. Eine bessere Nahrung für die Stimmung in den jeweiligen Fanzonen kann es also eigentlich gar nicht geben.

Hier die 51 Local Heroes bei der 36. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by Wimberger 2023

ORM

Startnummer 2: Simon Wagner (Skoda Fabia Rally2 Evo)

Startnummer 5: Martin Rossgatterer (Skoda Fabia Rally2 Evo)

Startnummer 7: Johannes Keferböck (Skoda Fabia Rally2 Evo)

Startnummer 8: Raimund Baumschlager (Skoda Fabia RS Rally2)

Startnummer 9: Michael Lengauer (Skoda Fabia Rally2)

Startnummer 10: Philipp Kreisel (Skoda Fabia Rally2 Evo)

Startnummer 11: Gerald Rigler (Ford Fiesta Rally2 Evo II)

Startnummer 12: Ernst Haneder (Skoda Fabia Rally2 Evo)

Startnummer 14: Martin Fischerlehner (Ford Fiesta Rally2)

Startnummer 16: Julian Wagner (Skoda Fabia Rally2)

Startnummer 19: Johann Seiberl (Mitsubishi Evo 6 RS)

Startnummer 23: Severin Katzensteiner (Ford Fiesta Rally2)

Startnummer 25: Markus Stockinger (Mazda 2 Proto)

Startnummer 27: Reinhold Neulinger (Mitsubishi Lancer Evo 6.5)

Startnummer 28: Mario Traxl (Ford Fiesta Proto MK8)

Startnummer 31: Rudolf Leitner (Ford Fiesta Proto)

Startnummer 32: Stefan Traxler (Ford Fiesta MK7I)

Startnummer 33: Alexander Baumgartner (Mitsubishi Lancer Eo III)

Startnummer 34: Manuel Wurm (Skoda Fabia Rally2 Evo)

Startnummer 35: Markus Steinbock (Hyundai i20 Rally2)

Startnummer 38: Robert Zitta (Subaru WRX STI R4)

Startnummer 41: Roland Gündeseder (Mitsubishi Lancer Evo IX)

Startnummer 42: Simon Seiberl (Mitsubishi Lancer Evo VI)

Startnummer 43: Patrik Gaubinger (Audi Quattro)

Startnummer 44: Günther Königseder (Lancia Delta Integrale 16V)

Startnummer 45: Martin Desl (Toyota GR Yaris)

Startnummer 46: Sebastian Satzinger (Mitsubishi Lancer Evo V)

Startnummer 47: Bernd Birngruber (Subaru Impreza GC 8)

Startnummer 48: Patrik Affenzeller (Subaru Impreza WRX)

Startnummer 49: Philipp Haneder (Mitsubishi Lancer Evo IX)

Startnummer 51: Horst Höllwirth (Mitsubishi Lancer Evo V Proto)

Startnummer 52: Horst Stürmer (Audi Coupe Quattro)

Startnummer 53: Markus Ossberger (Audi Coupe Quattro)

Startnummer 61: Lukas Dirnberger (Ford Fiesta ST)

Startnummer 62: Raphael Dirnberger (Ford Fiesta ST)

Startnummer 68: Thomas Eder (Peugeot 208 Rally4)

Startnummer 73: Gerhard Fragner (Mazda 323 BG 4WD)

Startnummer 74: Gerhard Birklbauer (Mazda 323 BG Turbo)

Startnummer 75: Peter Wagner (VW Golf 1)

Startnummer 76: Jürgen Pilz (Mazda 323 GT-R)

Startnummer 77: Domenic Voit (Mazda 323 GT-R)

Startnummer 79: Erwin Kollingbaum (BMW 325i E30)

Startnummer 81: Patrick Gassner (Audi A4)

Startnummer 82: Jan Dolzer Subaru Impreza Diesel)

Startnummer 85: Bernhard Aistleitner (Lancia A112 LX)

Kristof Klausner Memorial

Startnummer 105: Bernhard Grasserbauer (BMW E36 328i)

Startnummer 106: Heinz Hörmann (BMW M 535i)

Startnummer 109: Thomas Kaiser (Rover Mini Cooper 1,3i)

Startnummer 112: Manuel Pilz (Audi Quattro Coupe)

Startnummer 113: David Gebesmair (Audi 90 B3 Quattro)

Startnummer 118: Christian Mitterlehner (Audi Coupe S2)