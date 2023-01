Jännerrallye 2023: Zwischenbericht Lengauer

„Ich habe mich im Skoda auf Anhieb wohlgefühlt, weil ich mich beim Shake-Down auf den Winterreifen ein gutes Gefühl hatte, habe ich mich für die erste Prüfung auch wieder für die Winterreifen entschieden. Von der 3. Gesamtzeit war ich überrascht – wir hatten richtig Spaß im Fabia, ich freue mich schon auf die nächsten zwei Tage. Die Stimmung in der Eventhalle war unglaublich – danke an die Partner und die alle Fans, die unsere Heimrallye so besonders machen.“ sagte Lengauer.



Schon beim Shakedown überraschte das Duo Lengauer/Thauerböck bei Ihrer Rally2-Premiere im Team Speedlife-Knobi.at nach etwa 30 Trainingskilometern im Rally2-FABIA mit einer 4. Gesamtzeit. Nur die absoluten Stars der Szene, die beiden österreichischen Staatsmeister der letzten Jahre, Simon Wagner und Hermann Neubauer, und der Ford WRC-Star Adrien Fourmaux waren schneller als der Freistädter bei seiner Premiere im Rally2-Fahrzeug.



Mit dieser unerwarteten Bestätigung im Hinterkopf startete das Team Donnerstagnachmittag mit der Sicherheitsvariante Winterreifen in die erste Sonderprüfung, und setzte zur Überraschung vieler Rallyefans ein weiteres starkes Ausrufezeichen: Michael Lengauer fuhr im Skoda Fabia Rally2 hinter Hermann Neubauer und Adrien Fourmaux sensationell die 3. Gesamtzeit und ließ damit in seiner ersten Sonderprüfung im Rally2 Doppelstaatsmeister Simon Wagner ebenso hinter sich wie Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager und Staatsmeister Julian Wagner.