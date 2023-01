Jännerrallye 2023: finale Vorschau

Harald Illmer Jännerrallye 2023: finale Vorschau | 05.01.2023

Wagner im Shakedown vor WRC-Pilot Fourmaux

Mit dem Shakedown startete heute Vormittag die Vorstufe zum Ernstfall bei der 36. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by Wimberger. Die 2,67 Kilometer lange Teststrecke in Oberrauchenödt diente den Teilnehmern oder denen, die davon Gebrauch machten, als letzte Überprüfung der Reflexe und des Setups und lieferte eine erste Möglichkeit zur Einordnung der Siegeschancen.