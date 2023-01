Jännerrallye 2023: österreichweit und live im TV

Die Jännerrallye LKW FRIENDS on the road powered by Wimberger 2023 kann nicht nur direkt vor Ort rund um Freistadt verfolgt werden, sondern findet dank des ORF und im TV den Weg in jedermanns Wohnzimmer

Die Jännerrallye LKW FRIENDS on the road powered by Wimberger 2023 kann nicht nur direkt vor Ort rund um Freistadt verfolgt werden, sondern findet dank des ORF und im TV den Weg in jedermanns Wohnzimmer

Die Jännerrallye war schon immer ein besonderer Eintrag im österreichischen Rallye-Kalender. Doch dieses Jahr ist die erste Saisonveranstaltung zweifellos eine noch größere Attraktion, als sie das sonst die letzten Male war. Dem zollt nun auch der ORF Rechnung. Über ORF Sport+ sind an allen drei Tagen der Rallye Live-Einstiege geplant. Zudem werden die Beiträge nachträglich auch über die TV-Thek abrufbar sein.

Das geplante ORF-Programm zur Jännerrallye 2023

Donnerstag, 5. Jänner:

LIVE Prolog 11 bis 12 Uhr, ORF Sport+ und ORF TV-Thek

LIVE 1. SP 16.40 bis 17.40 Uhr, ORF Sport+ und ORF TV-Thek

Freitag, 6. Jänner:

LIVE von 16.25 bis 17.10 Uhr, ORF Sport+ und ORF TV-Thek

Samstag, 7. Jänner:

LIVE Powerstage 15.10 bis 16.20, ORF Sport+ u. ORF TV-Thek

Christian Birklbauer, David Glachs und Georg Höfer als Vertreter des Rallye Clubs Mühlviertel stehen in Verbindung mit der Jännerrallye LKW FRIENDS on the road powered by Wimberger in der Auslage. Dass eine international keinen Vergleich zu scheuende Veranstaltung in der Größenordnung des österreichischen Staatsmeisterschaftsauftakts jedoch mehr als drei Leute strapaziert, weiß Obmann Birklbauer: „So ein Event wie die Jännerrallye vom 5. bis 7. Jänner rund um Freistadt ist nur mit einem Super-Team zu bewältigen. Da sind Hunderte helfende Hände nötig, die stehen uns zum Glück zur Verfügung. Und dabei muss festgehalten werden, dass jeder davon gemeinnützig tätig ist, keiner verdient Geld dabei.“

Um das Ergebnis dieser Helfer und damit praktisch deren Lohn medial nicht nur auf Zeitungspapier, sondern auch mittels bewegter Bilder zu belegen, sind Partner wie LT1 Oberösterreich oder der öffentlich rechtliche Rundfunk unerlässlich. So sind diesmal Live-Einstiege, wie auch die finale Powerstage am Samstag, dem 7. Jänner, auf ORF Sport+ eingeplant und somit die sportlichen Topleistungen von Staatsmeister Simon Wagner, Hermann Neubauer, Raimund Baumschlager und Co. im TV zu sehen.

Auch über die Jännerrallye-App wird das Mammutprojekt Livestream wieder umgesetzt: Live-Onboards, Interviews direkt an der Ziellinie, Livebilder von den Actionzonen und das Interview-Studio in der Messehalle liefern wieder Rallyeaction live auf die Videowall in der Messehalle und auf die Smartphones. In ausgewählten Actionzonen gibt es ebenfalls Videowalls, damit man dort über den Livestream auch die anderen Sonderprüfungen verfolgen kann.