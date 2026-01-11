RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Jännerrallye: Bericht Lengauer
Foto: Daniel Fessl

Jännerrallye: Bericht Lengauer | 10.01.2026

Lengauer erkämpft trotz Pech Platz zwei

Jännerrallye-Seriensieger erstmals geschlagen. Michael Lengauer/Jürgen Rausch holen nach einem Reifenschaden noch Platz zwei. Erneut liefert der Lokalmatador im BRR Skoda Fabia RS Rally2 eine Spitzenleistung. Einmal mehr eine anspruchsvolle Jännerrallye mit Schnee, Eis & harter Konkurrenz

Nach dem Sieg von Rallye-WM-Star Adrien Fourmaux im Jahre 2023 drückte der Oberösterreicher Michael Lengauer der Traditionsveranstaltung im Mühlviertel seinen Stempel auf: 2024 gewann der Lokalmatador für die meisten völlig unerwartet, dafür aber in beeindruckender Manier, 2025 wiederholte er das Kunststück gleich noch einmal – dann allerdings schon etwas weniger überraschend. Dass es in diesem Jahr einmal mehr „seine“ Rallye hätte werden können, da war sich „Lengi“ spätestens in dem Moment sicher, als kurz vor dem Start der sehnlichst erwartete Schneefall einsetzte. So erlebten zehntausende Fans und hunderte Medienvertreter auch 2026 eine „echte“ Jännerrallye mit Schnee, Eis und entsprechend schwierigen Bedingungen. Aber natürlich war die Konkurrenz auch in diesem Jahr sehr groß: neben Serienstaatsmeister Simon Wagner und dem mehrfachen Ex-Staatsmeister Hermann Neubauer waren mit Mads Östberg und Romet Jürgenson gleich zwei schnelle WM- Starter mit von der Partie.

Konkurrenz hin oder her, Michael Lengauer war auch 2026 von Beginn an im Kampf um den Sieg bei der Jännerrallye dabei. Und das, obwohl er am Start der ersten Sonderprüfung gleich einmal den Motor an seinem Skoda Fabia RS Rally2 abgewürgt hatte und auf der Sonderprüfung „Pierbach“ eine Schneestange touchierte, die seine Windschutzscheibe zerstörte, worauf er mit kaputter Scheibe auch noch die nächste, zehn Kilometer lange Sonderprüfung „Windhaag“ absolvieren musste. „Zu diesem Zeitpunkt hatten wir fast 20 Sekunden Rückstand auf Simon und ich hab‘ mir dann gesagt, dass ich am Nachmittag beziehungsweise Abend das Unmögliche versuchen werde, nämlich den Rückstand aufzuholen“, erzählt Michael Lengauer, dem auch dieses Kunststück beinahe gelang: am Ende des ersten Tages lag er nur mehr 7,4 Sekunden hinter dem Führenden Simon Wagner. „Wir wollten dann Sonntagfrüh dort weitermachen, wo wir Samstagabend aufgehört hatten, aber gleich auf der ersten Sonderprüfung, nach rund zwei Kilometern, war da ein Kanaldeckel aus Beton unter dem Schnee versteckt, den ich ganz leicht gestreift habe, worauf sich der Vorderreifen verabschiedet hat. Wir mussten die SP fertigfahren, das waren zehn Kilometer und da haben wir rund eine Minute und 20 Sekunden verloren, da war der Kampf leider vorzeitig entschieden“, schildert „Lengi“ die dramatischen Momente.

Aufgeben kam aber natürlich nicht in Frage, ganz im Gegenteil. Michael Lengauer/Jürgen Rausch fighteten weiter, und bezwangen dann in einem sehenswerten Duell den mit allen Wassern gewaschenen ehemaligen WM-Starter Mads Östberg, der sich den zweiten Platz vom Skoda-Piloten schnappen wollte. Doch Michael Lengauer konnte sich am Ende durchsetzen und Gesamtrang zwei, 1:10,5 Minuten hinter Simon Wagner, sichern. „Natürlich waren wir im ersten Moment ziemlich enttäuscht. Aber jetzt, mit etwas Abstand betrachtet, dürfen wir sehr zufrieden sein. Platz zwei bei der Jännerrallye ist ein riesengroßer Erfolg“, so Lokalmatador Michael Lengauer, der auch schon einen Wunsch für die „Jänner“ 2027 hat: „Da soll das Glück dann wieder auf unserer Seite sein!“

Ähnliche Themen:

Jännerrallye: Bericht BRR

Erfolgreicher Großeinsatz bei der Jännerrallye!

Mit sechs Teams am Start und ebenso vielen im Ziel verlief der Grosseinsatz des BRR-Teams bei der Jännerrallye im Mühlviertel mit Platz 2 und Platz 3 in der Gesamtwertung und dem Sieg in der 2WD-Klasse äußerst erfolgreich!

Jännerrallye: Bericht

Simon Wagner feiert Premierensieg in Freistadt

Simon Wagner und Hana Ostlender gewinnen die Jännerrallye vor Michael Lengauer und Mads Östberg. Martin Roßgatterer siegt auf Gesamtrang sieben in der ORM2, die ORM3 gewinnt Marcel Neulinger.

Jännerrallye: Nach Tag 2 (SP10)

Entscheidender Sonntag verspricht Spannung²

Staatsmeister Simon Wagner führt die 39. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER nach dem zweiten Tag an / Aber der Freistädter Titelverteidiger Michael Lengauer bläst zum Generalangriff

Jännerrallye: Nach SP7

Fehlerloser Staatsmeister hat alles im Griff

Die 39. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER sieht nach sieben von insgesamt 18 Prüfungen Simon Wagner weiterhin in Führung / „Hausherr“ Michael Lengauer ist aber noch lange nicht geschlagen

News aus anderen Motorline-Channels:

E-Kleinwagen: So wird das Interieur aussehen

VW ID. Polo: Retro auf Knopfdruck

Kundenfeedback half Volkswagen beim Einrichten des neuen Elektro-Kleinwagens. Intuitive Bedienung samt echten Tasten gehört dazu und auch an Bildschirmansichten im Golf-I-Look wurde gedacht.

Super spannend, dieses Fordfolio

Im Test: Ford Tourneo Courier & Tourneo Custom

Ein E-Auto ist nicht familientauglich? Dann lernen Sie doch mal die jüngsten Mitglieder der elektrischen Ford Flotte kennen! Wir starten mit den Großraumlimousinen E-Tourneo Courier und E-Tourneo Custom.

Wenn Stilblüten wüten

Helden auf Rädern: Emme Lotus 422T

Ein Konglomerat aus Brasilien wollte die europäische Elite angreifen und bediente sich dafür fremder Konzepte und heißer Konkursware. Doch nicht nur deswegen hatte der Emme Lotus 422T nie eine echte Chance.

Regellücke entdeckt?

2026er-Motor: FIA beruft Krisengipfel ein

Wirbel vor den F1-Tests: Ein Schlupfloch im 2026er-Reglement sorgt für Streit - Mercedes und Red Bull stehen im Fokus, die FIA ruft zum Krisentreffen

Weitere Artikel:

Rallye Dakar 2026: Etappe 4

Lategan nun vor Al-Attiyah Spitzenreiter

Auch an Tag 4 haben die hinteren Starter einen Vorteil, die Gesamtwertung stellt sich erneut auf den Kopf - Titelverteidiger Al-Rajhi/Gottschalk geben die Rallye auf

Jännerrallye: Bericht Zellhofer

Viel Schnee war kein Vorteil

Christoph Zellhofer hatte mit dem SUZUKI Swift ZMX keine Chance - der PS-Vorteil wirkte gegen die leichteren Rally3-Autos nicht

Jännerrallye: Bericht

Simon Wagner feiert Premierensieg in Freistadt

Simon Wagner und Hana Ostlender gewinnen die Jännerrallye vor Michael Lengauer und Mads Östberg. Martin Roßgatterer siegt auf Gesamtrang sieben in der ORM2, die ORM3 gewinnt Marcel Neulinger.

Jännerrallye: Nach SP7

Fehlerloser Staatsmeister hat alles im Griff

Die 39. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER sieht nach sieben von insgesamt 18 Prüfungen Simon Wagner weiterhin in Führung / „Hausherr“ Michael Lengauer ist aber noch lange nicht geschlagen

Jännerrallye: Bericht Neubauer

Neubauer driftet knapp am Stockerl vorbei

Hermann Neubauer & Ursula Gaßner fehlen am Ende 13,8 Sekunden auf Platz drei. Packender Kampf mit den internationalen Stars Mads Östberg & Romet Jürgenson. Trotzdem viel Drift-Spaß im Toyota GR Yaris Rally2 auf den verschneiten Strecken