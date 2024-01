Jännerrallye: Medien

Er rückt näher und näher. Der imaginäre Startschuss zur 37. Jännerrallye der Geschichte, der am Freitag, dem 5. Jänner, um 15 Uhr mit der ersten Sonderprüfung in der Arena Lasberg fällt, steht knapp bevor. Das Epizentrum des ersten Staatsmeisterschaftslaufs des Jahres 2024, die Mühlviertler Bezirksmetropole Freistadt, ist im Umfeld der Messehalle feinstens herausgeputzt u. bereit für die 81 Teams, die sich zum Start angemeldet haben.



Die Organisations-Crew mit Christian Birklbauer und Georg Höfer an der Spitze hat, wie immer rein ehrenamtlich (!), alles getan, um den Teilnehmern, dem zu erwartenden Zuschauerstrom und auch den Förderern der Rallye die besten Bedingungen zu bieten. Denn Sponsoren wollen für ihre Unterstützung zu Recht etwas zurückbekommen, entweder hör- oder sichtbar. Oder bestenfalls sogar beides.. Was z. B. bei der Namensnennung der LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by Wimberger beginnt und bei der Erfüllung von werbewirksamen Platzierungswünschen von Transparenten an den Schlüsselstellen der jeweiligen Wertungsprüfungen endet. Die Garantie, hier formatfüllend in die starren wie bewegten Bilder gerückt zu werden, ist gerade beim Driftspektakel im Mühlviertel sehr groß, weil das Medieninteresse dort jedes Jahr einfach riesig ist.



Ganze 124 Fotografen bzw. Kameraleute befinden sich unter den insgesamt 160 Medienvertretern, die ein Akkreditierungsansuchen für die LKW FRIENDS on the road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger gestellt und eine solche auch erhalten haben. Neben Österreich werden diesmal Journalisten aus Deutschland, Tschechien, Ungarn, Italien, Frankreich und der Schweiz in Freistadt vor Ort sein.



Noch ein wichtiger Hinweis bezüglich der diversen Übertragungszeiten im Fernsehen:

Der ORF berichtet im ORF Sport +

Freitag, 5. Jänner 2024

15,35 – 16, 25 Uhr Aktuell

20,15 – 21, 00 Uhr Tageszusammenfassung

Samstag, 6. Jänner 2024

09,30 – 10, 15 Uhr Aktuell

14,10 – 14, 30 Uhr Aktuell

20,15 – 21, 00 Uhr Tageszusammenfassung

Sonntag, 7. Jänner 2024

15,20 – 16, 05 Uhr Aktuell

20,15 – 21, 00 Uhr Tageszusammenfasssung

Sonntag, 14. Jänner 2024

22,15 – 21, 00 Uhr Zusammenfassung der gesamten Rallye 2024



Der größte Privatsender in Oberösterreich LT1 bietet den Fans nachstehendes Programm:



Mittwoch, 3.1.2024

"Mr. Jännerrallye" Franz Wittmann u. der Ur-Quattro in OÖ Aktuell - das Magazin ab 18, 10 Franz Wittmann im Talk (exklusiv ab 18 Uhr im Internet auf www.lt1.at)

Montag, 8.1. 2024

Sondersendung JÄNNERRALLYE 2024

(Ca. 16-minütige Zusammenfassung)

ab ca. 18 Uhr 10



Dazu kommen jeweils die bei LT1 gewohnten Wiederholungen.

Weiters nochmals Alles zusammengefasst, auch auf www.lt1.at