Jännerrallye: Vor dem Start

Mit dem Shakedown startete heute Vormittag die Vorstufe zum Ernstfall bei der 37. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by Wimberger. Die 2,67 Kilometer lange Teststrecke in Oberrauchenödt diente den Teilnehmern oder denen, die davon Gebrauch machten, als letzte Überprüfung ihrer Reflexe, Setups etc.



Ein erster vergleichender Blick zeigte Simon Wagner in Front. Der Staatsmeister flog mit seinem Skoda Fabia RS Rally2 am schnellsten über den Shakedown und ließ Martin Rossgatterer (im für ihn neuen Citroen C3 Rally2) knapp hinter sich. Julian Wagner, der Brite Chris Ingram, Michael Lengauer (alle Skoda Fabia) sowie Luca Waldherr (Citroen C3) folgten danach.



Ab 15 Uhr geht es in der Arena Lasberg über 8,4 Kilometer um Punkte, Meter und Sekunden. Dieser Abschnitt wird dann heute um 17 Uhr noch einmal gefahren. ehe dann morgen zehn und am Sonntag weitere sechs anstrengende Wertungsabschnitte auf die Piloten warten. Die beiden heutigen Prüfungen, und nur diese, werden übrigens in gestürzter Reihenfolge gestartet. Das heißt die besten Piloten kommen zuletzt an die Reihe.