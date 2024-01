Jännerrallye: Vorschau Bamminger

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, lacht Gerald Bachler - der Subaru Bamminger Rallye Team-Pilot wünscht sich für die bevorstehende Jännerrallye (5. bis 7. Jänner 2024) möglichst große Schnee-Massen. „Umso weißer, desto mehr Spaß“, fügt er hinzu. Der Hintergrund: In seinem M1-Bamminger Subaru könnte er auf weißem Untergrund jene Mankos, die sich durch das Serien-Reglement M1 ergeben, fahrerisch wettmachen. Doch bislang hat sich der „Wettergott“ noch nicht gnädig gezeigt - im Gegenteil: Sämtliche Prognosen sagen eine schneelose Jännerrallye 2024 voraus.



Bachler, der mit seinem vertrauten, mit allen Rallye-Wassern gewaschenen Beifahrer Christoph Wögerer mit Startnummer 29 den großen Saisonauftakt bestreitet, lässt sich von der ernüchternden Wetterprognose nicht entmutigen: „Man muss es ohnehin nehmen, wie es kommt.“ Und: „Die Strecken kennen wir gut - es wird meine sechste Jännerrallye sein.“



Bamminger-Highlight 2020: Platz 3 mit Lengauer



Der Subaru Impreza WRX STI wird wieder vom erfahrenen Subaru Bamminger Rallye Team eingesetzt - für das Team wird es die erste Rallye nach dem schmerzhaften Verlust des Teamgründers Harald Bamminger sein, der im Dezember nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben ist.



Das Subaru Bamminger Rallye Team erlebte bei der Jännerrallye 2020 seinen Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit Ausnahmetalent Michael Lengauer, der damals im M1-Subaru den sensationellen dritten Gesamtrang einfahren konnte. Allerdings gab es damals den von Bachler heiß ersehnten Schnee…



„Wollen gute Platzierung im ORC“



Der 55-jährige späte Quereinsteiger möchte das Team ebenfalls mit einem guten Ergebnis erfreuen - Bachler: „Abgesehen von den vielen Rally2-Fahrzeugen möchten wir möglichst weit vorne landen und im Österreichischen Rallye Cup (ORC) eine gute Platzierung erzielen. Als stärksten Mitbewerber würde ich hier Martin Kalteis nennen. Wir müssen aber auch sehen, wie sich das neue Reglement bei den Protos auswirkt, die ja heuer mit einem 34er-Restriktor fahren dürfen, was deren Fahrbarkeit sicherlich verbessern wird.“



In den Jahren 2022 und 2023 konnte Gerald Bachler im Bamminger Subaru jeweils den Titel in der Austrian Rallye Challenge (ARC) erringen. Ob eine erneute Titelverteidigung angestrebt wird, steht noch in den Sternen: „Mit der Absage der Blaufränkischland-Rallye, wo die ARC-Saison eingeläutet werden sollte, ist es derzeit offen, wie wir diese Saison anlegen werden. Da möchte ich mich noch nicht festlegen. Wir konzentrieren uns jetzt einmal auf die bevorstehende Jännerrallye - die wollen wir in vollen Zügen genießen.“