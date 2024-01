Jännerrallye: Vorschau K4

Johannes Keferböck blickt in sich ruhend auf die bevorstehende Jännerrallye (5. bis 7. Jänner 2024) - jene Heimrallye, die dem seit dem 31.12.2023 51-jährigen Oberösterreicher 2018 mit dem Sieg den bisher größten Erfolg in Österreich einbrachte. Nach einem Testtag beginnt für das K4 Rally Team, für Johannes Keferböck und Ilka Minor nun die Besichtigung der Sonderprüfungen: „Wir hatten einen guten Test, sind nun gut vorbereitet und freuen uns auf die Rallye.“



Bei dem Test durfte auch ein Leser der Oberösterreichischen Nachrichten im ŠKODA FABIA RS Rally2 des Keane Motorsport Teams Platz nehmen. Johannes: „Es hat ihm sichtlich Spaß gemacht…“

?

Mads Østberg als Berater



?Ebenfalls vor Ort war Mads Østberg - der frühere WM-Lauf-Sieger und WRC2-Weltmeister 2020 ist schon seit einiger Zeit als persönlicher Berater von Johannes Keferböck tätig und wird auch während der gesamten Rallye mit seinem Rat zur Verfügung stehen.



Wie genau sieht so eine Beratung aus? Johannes erklärt: „Beim Test fährt er hin und wieder mit mir mit - da gibt es dann auch fahrerische Tipps, zum Beispiel wie man gewisse Passagen optimieren kann. Sehr wesentlich sind seine Abstimmungstipps beispielsweise was die Reifenwahl anbelangt. Ich bin sehr froh, dass ich Mads an meiner Seite habe.“



Wetter: „Je schwieriger, desto lieber“



Was sich in und um Freistadt zurzeit alle fragen: Wird er kommen oder nicht? Gemeint ist damit der Schnee, so etwas wie das „weiße Gold“ der Veranstaltung.



Johannes Keferböck: „Ich weiß: Die Frage nach dem Schnee stellen zurzeit alle. Mir persönlich ist es relativ gleich - ich freue mich einfach nur auf die Rallye. Von mir aus darf es durchaus wechselhaftes Wetter geben - je schwieriger sich die Wetterlage gestaltet, desto lieber ist es mir.“