Jännerrallye: Vorschau S. Wagner

Spannende Wochen und Gespräche liegen hinter Simon Wagner, seit er sich im September 2023 gemeinsam mit Beifahrer Gerald Winter zum dritten Mal in Folge zum Österreichischen Rallye Staatsmeister krönen konnte. Bis zum Ende des Jahres wurden verschiedene Möglichkeiten ausgelotet und Projekte diskutiert, ehe schließlich feststand: Wagner wird auch in 2024 einen Skoda Fabia RS Rally2 von Eurosol Racing in der ÖRM zum Einsatz bringen.



„Wir haben gemeinsam mit alten und neuen Partnern und Unterstützern über die Saisonpause hinweg einige Optionen analysiert, darunter sogar auch einen Herstellerwechsel im Bereich des Fahrzeugs. Schlussendlich konnten wir gemeinsam mit Skoda Österreich und Skoda Motosport aber ein tolles Paket schnüren, so dass wir nun auch 2024 den Titel mit dem Skoda Fabia RS Rally 2 verteidigen wollen.“, sagt Wagner kurz vor dem Saisonauftakt bei der Jänner Rallye.



Der Oberösterreicher setzt dabei in jeder Hinsicht auf eine Erfolgskombination, konnte er doch alle drei bisherigen Titel gemeinsam mit Skoda und dem ungarischen Einsatzteam rund um Jano? Puskadi feiern. Bewährt und selbstverständlich ebenfalls wieder mit von der Partie sind auch Beifahrer Gerald Winter sowie Michelin als Reifenpartner.



“So verlockend das ein oder andere Angebot auch war, am Ende ist es mir doch leichtgefallen, wieder auf genau diese Kombination zu setzten.”, berichtet Wagner. “Never change a running System oder in dem Fall eben never change a winning Team, könnte man sagen.”



Auch international will Wagner heuer wieder einige Einsätze bestreiten und startet planmäßig mit den ersten Läufen zur FIA Rallye Europameisterschaft (ERC).



“Wir konnten wieder Partner und Sponsoren für ein internationales Programm gewinnen und werden auch dieses Jahr einige ERC-Läufe fahren können. Das ist wirklich erfreulich, denn so schön es auch ist vor heimischen Fans um den Titel zu fahren, so wichtig ist mir doch auch das Messen mit der internationalen Konkurrenz.”, erklärt Wagner.



Gelegenheit dazu bekommen er, sowie die anderen nationalen Top-Piloten schon diese Woche bei der 37. LKW Friends on the Road Jänner Rallye, zu der sich etliche schnelle, europäische Fahrer angekündigt haben.



“Der Saisonstart bei der Jänner-Rallye im heimischen Mühlviertel ist für mich jedes Jahr aufs Neue etwas Besonderes und ich freue mich wie immer sehr darauf. Mittlerweile ist auch Schnee gemeldet, zumindest im Verlauf der Rallye. Einen ordentlichen Wintereinbruch gab es bei der Jänner schon häufig über Nacht und darauf hoffen wir doch alle noch irgendwie.”, so Wagner.



Gewinnen konnte der 30-jährige die Jänner Rallye bisweilen noch nie. Es bleibt abzuwarten, ob ihm das vielleicht heuer erstmalig gelingt.