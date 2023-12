Jännerrallye: Vorschau Wurm

Manuel Wurm gehört zu den begeisterten Lokalhelden der Jännerrallye - dreimal ist der in St. Oswald lebende Fuchs Austria Pilot bereits in Freistadt an den Start gegangen. Mit dem ŠKODA FABIA Rally2 evo, einem Fahrzeug der zweitstärksten Kategorie weltweit respektive der stärksten in der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) zugelassenen Kategorie tritt er 2024 zum zweiten Mal an.



Nach ART T2-Sieg: „Vorderrad fahren machte sich bezahlt“



2023, bei seinem Rally2-Debüt, konnten Manuel Wurm und sein Copilot Stefan Hackl die selektive Rallye auf Platz 25 gesamt beenden, ehe das Fuchs Austria-Duo auf einen vorderradgetriebenen Peugeot 208 Rally4 umstieg und damit in der Austrian Rallye Challenge (ARC) die Austrian Rallye Trophy (ART T2) für zweiradgetriebene moderne Fahrzeuge gewinnen konnte.



Manuel Wurm verspürt schon jetzt die große Vorfreude auf seine Heimrallye: „Wir sind top motiviert - ich denke, dass es diesmal leichter sein wird als es bei unserem Rally2-Debüt der Fall war. Dass wir danach auf ein Auto mit Vorderradantrieb umgestiegen sind, hat sich fahrerisch bezahlt gemacht, was unser ART T2-Sieg ja auch belegt.“



Nachgeschärftes Fuchs Austria-Design



Der vom tschechischen Keane Motorsport Team eingesetzte ŠKODA FABIA Rally2 evo ist wieder im Design von Hauptsponsor Fuchs Austria gehalten - das ohnehin bereits „scharfe“ Outfit wurde für die Saison 2024 quasi noch einmal nachgeschärft.



Ein konkretes sportliches Ziel möchte Manuel für seine zweite Fahrt im Rally2-Boliden nicht ausgeben - außer: „Wir würden gerne mit den Mühlviertler Teams mithalten können.“ Wie es dann nach der Jännerrallye weitergeht, ist noch offen - wenngleich Manuel ganz offen zugibt: „Wir würden gerne bei unseren befreundeten Nachbarn, bei der Rallye Krumlov, die ja durch den Regional Rallye Cup mit der Jännerrallye verbunden ist, ebenfalls mit einem Rally2 antreten. Eines ist aber schon jetzt gesichert: Man wird uns 2024 öfter im Cockpit antreffen..."