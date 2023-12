Jännerrallye: Vorschau Zellhofer

Für jene Piloten, die schon bisher in der Klasse 8, den Prototypen sehr erfolgreich unterwegs waren, hat sich die AMF (Austrian Motorsport Federation) entschlossen, den Akteuren, was die Leistung ihrer Fahrzeuge betrifft, technisch etwas zu helfen und hat im nächstjährigen Reglement festgehalten, den bisher erlaubten Restriktor von 33 mm auf 34 zu erhöhen. Damit wird etwas mehr Motorleistung ermöglicht vor allem aber ein größeres Drehzahlband nutzbar. So sollte auch der Abstand zu den RC 2 Spitzenfahrzeugen etwas geringer werden.



Einer der dies im Jahre 2023 schon öfter bewiesen hat, ist der 27-jährige Niederösterreicher Christoph Zellhofer mit Beifahrer Andre Kachel, der für das ZM-Racing Team startet. Mit dem SUZUKI SWIFT ZMX Proto gelang es den Beiden bei einigen Rallyes sich in der Gesamtwertung unter die Top Ten zu fahren. Außerdem konnte man damit auch den heimischen Rallye-Cup der AMF für das Jahr 2023 für sich entscheiden.



Christoph Zellhofer zeigte sich von dieser technischen Weiterung durchaus erfreut:“ Die Jännerrallye ist die erste Rallye, die uns die Möglichkeit gibt, vielleicht das eine oder andere Fahrzeug der RC2-Klasse etwas mehr fordern zu können. Man kann gespannt sein, wie sich dies in den Zeiten auf den einzelnen der insgesamt 18 Sonderprüfungen auswirkt. Ich kann nur hoffen, dass uns der Schnee bis zum Start der Jännerrallye im nächsten Jahr (5.-7. Jänner 2024) erhalten bleibt. Den das Fahren auf Schneefahrbahnen erhöht den Reiz des Rallyefahrens noch einmalig ganz gewaltig. Ich erwarte mir einen Platz unter den Top Zwölf beim Saisonauftakt im Mühlviertel sowie den Sieg bei den Prototypen.“



Auch die Konkurrenz in der Prototypenklasse hat natürlich aufgerüstet. Neben starken Österreichern in dieser Klasse, ist vor allem der Tscheche Jan Cerny auf einem Opel Corsa Proto besonders zu beachten.