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Jännerrallye erst wieder 2028
Foto: Michael Jurtin

Ein Jahr Pause für den Rallyeklassiker im Mühlviertel

Die 40. Auflage der Jännerrallye findet erst vom Donnerstag, 6. 1. 2028, bis Samstag, 8. 1. 2028, in Freistadt statt. Die Gründe dafür sind terminliche, organisatorische und menschliche

Malerische Bilder aus dem winterlichen Mühlviertel, Tausende begeisterte Besucherinnen und Besucher aus halb Europa und einmal mehr ein enormer Zusammenhalt hinter den Kulissen – die vergangene 39. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER hat eindrucksvoll gezeigt, was diese Veranstaltung seit Jahrzehnten so besonders macht.

Auf dem Weg zur 40. Ausgabe wird die Jännerrallye im Jahr 2027 bewusst eine Pause einlegen. Eine Entscheidung, die gut überlegt ist und mehrere Gründe hat. „Die Jännerrallye lebt vom Engagement unzähliger Freiwilliger, die Jahr für Jahr gemeinsam ein Großevent auf die Beine stellen. Deshalb ist es wichtig, uns mit der Pause 2027 einmal Zeit für ein Regrouping zu geben“, erklärt Christian Birklbauer, Obmann des organisierenden Rallye Club Mühlviertel. „Die Pause hilft uns, für das 40. Jubiläum mit voller Motivation bereit zu sein.“

Die Terminsituation rund um den 6. Jänner spricht für diese Entscheidung: Der Feiertag „Heilige Drei Könige“ fällt 2027 auf einen Mittwoch. Am Wochenende davor würde die Ausrichtung über den Jahreswechsel gehen. Das darauffolgende Wochenende liegt außerhalb der Schulferien – ein entscheidender Faktor, da das Messegelände und der Busbahnhof am Stifterplatz nur in den Ferien als Fahrerlager genutzt werden können und auch die Verfügbarkeit vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer davon abhängt. Unter diesen Rahmenbedingungen ist es nicht möglich, einen Termin zu finden, der den Anforderungen aller beteiligten Partner und Organisationen gleichermaßen gerecht wird – gerade mit Blick auf eine würdige 40. Jubiläumsausgabe.

Die Jännerrallye ist dank ihrer tollen Vergangenheit längst mehr als nur eine Motorsportveranstaltung. Sie sorgt für eine hohe Wertschöpfung in der Region und enorme mediale Reichweite in ganz Europa. Dabei entstehen wichtige wirtschaftliche und touristische Impulse für den Bezirk Freistadt und das gesamte Mühlviertel. Außerdem hat die vergangene Veranstaltung einmal mehr deutlich gemacht, mit wieviel Freude, Professionalität und Zusammenhalt die Rallye von den vielen ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern getragen wird. Feuerwehren, Vereine, Gemeinden, Betriebe und hunderte Freiwillige zeigen seit Jahrzehnten gemeinsam, was in der Region möglich ist, wenn alle zusammenhelfen.

Alle diese Punkte wurden im Organisationsteam des Rallye Club Mühlviertel und mit vielen Partnern und Institutionen intensiv besprochen und führten zur abschließenden Meinungsbildung, im Jahr 2027 zu pausieren und die 40. Auflage der Jännerrallye von Donnerstag, 6. 1. 2028, bis Samstag, 8. 1. 2028, durchzuführen. Lange Schulferien und ein Donnerstag-Feiertag geben den Verantwortlichen viel Spielraum für ein attraktives Programm, um die Geschichte der Jännerrallye bestmöglich weiterzuführen.

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