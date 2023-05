Nachdem Julian Wagner und Hanna Ostlender schon 2022 bei Wagners erster Rallye in Belgien die Sezoens Rally für sich entscheiden konnten, feierten sie auch in diesem Jahr mit über einer Minute Vorsprung überlegen den Sieg. Noch dazu entschied sich das Duo diesen Lauf als Bonus-Rallye zu nutzen, sammelte somit 1,5-fache Punkte und übernimmt nun mit den 12 Extrapunkten die Führung im Stellantis Motorsport Rally Cup Belux.



„Es war einfach ein perfektes Wochenende. Wir konnten eine fehlerfreie Rallye fahren und mit 10 von 15 Bestzeiten und über einer Minute Vorsprung deutlich dominieren. Wir haben zum Ende Gas rausgenommen und versucht ohne jegliches Risiko unseren Vorsprung zu verwalten. Vielen Dank an Hanna und das gesamte Team von Stengg Motorsport, die wieder mal einen mega Job übers gesamte Wochenende gemacht haben“, freut sich Wagner im Ziel.



„Weiter geht’s für uns in einem Monat mit der Ardeca Ypres Rally vom 22. bis 24. Juni, bei der wir unsere Cupführung verteidigen und im Idealfall ausbauen möchten“, so Wagner abschließend.