Junior ORM 2024

Die „Pirelli Junioren Rallye Staatsmeisterschaft powered by Advancis Austria“ war in der ersten Saison sehr erfolgreich – die Entscheidung fiel erst beim Finale, der ORM-Promoter RSP konnte in der Saison 2023 € 8.000,- Preisgeld an die Top-3 ausschütten, darüber hinaus durch die verstärkte Berichterstattung in TV und anderen Medien mehr Aufmerksamkeit für die Junioren generieren. Für 2024 gibt es wieder einige Neuerungen, welche die Aufmerksamkeit für die Junioren verbessern und das Preisgeld weiter erhöhen sollen.



Junioren Rallye Staatsmeisterschaft – selbe Basis, erweitertes Sponsoring-Konzept für 2024



Die generellen Rahmenbedingungen der Junioren Rallye Staatsmeisterschaft bleiben gegenüber 2023 unverändert. Teilnahmeberechtigt sind in der Saison 2024 Lizenzinhaber, die nach dem 31. Dezember 1999 geboren sind. Gewertet werden alle ORM-Junioren mit allen Fahrzeugen, die den Vorgaben der FIA-Reglements Rally5 oder Rally5-Kit entsprechen, darüber hinaus auch alle nationalen ORC2000 Fahrzeuge. Das erweiterte Sponsoring-Konzept 2024 bietet künftig drei Möglichkeiten, die erfolgreichsten Junioren der ORM direkt zu unterstützen und dabei zudem von der Öffentlichkeitsarbeit des RSP zu profitieren.



1-) ORM-Partner

Wie bereits 2023 werden auch 2024 alle ORM-Partner vom RSP aktiv dazu eingeladen, einen Teil Ihres Budgets der Juniorenförderung zu widmen. Alle ORM-Partner profitieren von der Logo-Präsenz auf der TV-Interview Leinwand, bekommen ORM Jahrestickets zur Verfügung gestellt und können über das RSP-Partnernetzwerk an der Entwicklung der ORM aktiv mitwirken. Jener Sponsor, der bis 31. Jänner 2024 den größten Beitrag für die Junioren-Staatsmeisterschaft leistet, wird im Vorfeld des 2. ORM-Laufs 2024 als Titelsponsor der „Junioren Rallye Staatsmeisterschaft 2024“ präsentiert. Die Hälfte des für die Juniorenförderung gewidmeten Sponsor Betrags wird jeweils als Preisgeld nach dem ORM-Finale an drei bestplatzierten Junioren - nach dem Verteilungsschlüssel 50 % für den Sieger, 30 % für den Zweitplatzierten und 20 % für den Drittplatzierten – ausbezahlt, die andere Hälfte wird für die Vermarktung verwendet.



2-) Junioren-Partner

Ab 2024 ist es für alle Unternehmen, Teams, Piloten und Rallyefreunde darüber hinaus möglich, ausschließlich die „Junioren Staatsmeisterschaft“ als Partner zu unterstützen. Hier starten die Partnerpakete bei € 1.000.- - diese umfassen im Unterschied zur ORM-Partnerschaft nur eine Online-Präsenz im ORM Junioren-Kanal. Die Hälfte des Budgets geht hier direkt in den Junioren-Preisgeldtopf, die andere Hälfte wird wie bei den ORM-Partnern für PR-Aktivitäten aufgewendet. Ab € 2.000.- Sponsoring für die „Junioren Staatsmeisterschaft“ wird der RSP online zusätzlich ein Firmenlogo mit Link zum Partnerunternehmen im „Junioren-Kanal“ abbilden. Alle im Rallyesport aktiven Piloten oder Teams, die sich zu so einer Partnerschaft entschließen oder eine solche vermitteln, werden im ORM Junioren Kanal zusätzlich verlinkt und als Junioren-Partner präsentiert.



3-) Junioren-Supporter

Alle Unternehmen, Teams, Piloten und Rallyefreunde können sich zudem mit einer betraglich beliebigen „Spende“ zur Unterstützung der „Junioren Rallye Staatsmeisterschaft 2024“ bekennen. Alle Unterstützer, die auf diesem Weg einen Betrag zwischen € 500.- und € 1.000.- zum Preisgeld beitragen, werden im Junioren-Kanal als „Junioren-Supporter“ namentlich erwähnt, alle aktuell oder ehemals im Rallyesport Aktiven werden dort mit Ihrem EWRC-Profil verlinkt. Diese Unterstützungsbeiträge werden am Saisonende zu 100 % als Preisgeld (analog zu 2023) an die Top-3 der Junioren ausbezahlt.



Erste Unterstützungszusagen von Top-Piloten und Szenepersönlichkeiten nach nur wenigen Tagen



Wenige Tage nach einer Mitte November vom RSP an alle ORM-Partner, Stakeholder und Aktive versendeten Information über die Neuigkeiten und das erweiterte Unterstützerkonzept zur Junioren Rallye Staatsmeisterschaft gab es bereits einige erfreuliche Rückmeldungen. Günther Knobloch vom RSP dazu: „Ich denke, es war ein wichtiger Schritt, dass wir für 2024 einen eigenen Kommunikationskanal für die Junioren Rallye Staatsmeisterschaft und darüber hinaus zwei weitere, einfache Möglichkeiten zur Unterstützung der Junioren schaffen konnten. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir bereits wenige Tage nach dem Start der Kampagne für 2024 schon einige konkrete Zusagen in allen drei Bereichen haben – ein herzliches Dankeschön in dem Zusammenhang an Thomas Hummer von PIRELLI, Hasko Jansen von Jansen Competition, Hermann Neubauer, Luca Waldherr, Reini Sampl, Gerhard Leeb und Jürgen Rausch für Ihre Unterstützungszusagen. Ich werde die Kampagne ebenso persönlich als Partner unterstützen. Für 2024 werden wir in dem Junioren-Kanal auf www.rallye-sport.at und auf Social-Media laufend über die Entwicklung des Preisgeldtopfes für die Junioren informieren, Details und Zahlen zur Juniorenförderung 2024 werden wir auf der Jänner-Pressekonferenz am 20. Dezember im Rotax MAX Dome in Linz präsentieren.“



Der RSP bedankt sich an der Stelle auch bei den ORM-Trophy Starter 2023 und Junioren-Unterstützer Rudolf Leitner, Peter Klamminger, Andreas Schögler und Peter Ölsinger – sie haben gemeinsam in der Saison 2023 € 2.000.- zum Junioren-Preisgeld beigetragen. Die Teilnahme an der ORM-Trophy wird 2024 kostenlos sein, alle ORM-Starter die über 50 Jahre alt sind werden 2024 automatisch in der ORM-Trophy gewertet. Der RSP hofft natürlich, dass die „Generationenförderung“ damit 2024 kein Ende nimmt, sondern dass diese - ganz im Gegenteil - für 2024 über das für alle Rallyefreunde zugängliche „Junioren Supporter Programm“ zusätzlich Fahrt aufnimmt. Wer Fragen zu der Kampagne hat oder auch für die Kampagne eine konkrete Unterstützungszusage leisten möchte – die Mailkontakte zu den drei Initiatoren des RSP findet man auf der ORM-Homepage unter dem Link www.rallye-oem.at/sites/orm_promoter.html .