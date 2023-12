K4 Rally Saisonrückblick

Johannes Keferböck und das K4 Rally Team blicken auf eine interessante Saison 2023 im WRC Masters Cup zurück - mit Höhen (Tabellenführung, Sieg, Titelchance) und Tiefen (Startverzicht Akropolis-Rallye, Titelchance vergeben) zurück. Wir lassen das Jahr noch einmal Revue passieren.



ORM, Jännerrallye: „Tick zu schnell“



Die Vorfreude auf seine große Heimrallye ist getrübt durch den Unfalltod von Ken Block, mit dem sich Johannes Keferböck durchaus verbunden fühlte - denn auch der Oberösterreicher legt Wert auf einen perfekten Auftritt, auf ein kultiges Design. Johannes damals: „Ken Block hat neue Maßstäbe gesetzt und besonders junge Fans angesprochen.“



Im Vorfeld der Jännerrallye unterstützt das K4 Rally Team das Christof Klausner Memorial, das zum ersten Mal abgehalten wird. K4 stellt für die Wahl der Driftkönige 1500 Euro Preisgeld zur Verfügung. Und: Im K4 Rally Spiel kann seither auch ein Christof Klausner NFT-Audi Quattro erworben werden.



Bei der Jännerrallye sind gleich zwei Teams für das K4 Rally Team am Start: Neben Johannes Keferböck und Ilka Minor auch Manuel Wurm und Stefan Hackl.



In der Rallye liegen Keferböck/Minor auf dem guten sechsten Platz, als der ŠKODA FABIA Rally2 Evo auf SP8 von der Strecke abkommt: „Wir waren einen Tick zu schnell, sind dann mit der Fahrzeugnase steckengeblieben.“ Weil man das Fahrzeug für die bevorstehende Rallye Monte Carlo schonen möchte, verzichtet man auf eine Weiterfahrt am zweiten Tag. Manuel Wurm/Stefan Hackl kommen auf Platz 25 ins Ziel.



WRC, Rallye Monte Carlo: WRC Masters Podium



Für seine vierte Rallye Monte Carlo engagiert Johannes Keferböck die heimischen Kollegen Martin Kalteis und Martin Zemanek als Reifenspione. Der giftgrün-schwarze ŠKODA FABIA Rally2 Evo wird vom tschechischen Keane Motorsport Team eingesetzt.



Die Monte 2023 ist eine ohne Schnee, mit schnellen Prüfungen. Ilka Minor fährt bereits ihre zehnte Monte und kommt zu dem Schluss: „„Es sind ein paar ganz neue Prüfungen hinzugekommen, die allein schon von der Streckenführung her extrem schnell waren - und natürlich wurde auch deshalb schneller gefahren, weil es keinen Schnee gab.“ Das schwer abzuschätzende Eis erschwert die Lage.



Doch Keferböck/Minor gelingt die Zielankunft auf Platz 27 von 67 Teams, im WRC Masters Cup für Piloten ab 50 Lebensjahren kann sich Keferböck hinter Francois Delecour und dem Titelverteidiger Mauro Miele auf Platz drei platzieren.

WRC, Rallye Kroatien: WM-Führung!



Das K4 Rally Team setzt erstmals den neuen ŠKODA FABIA RS rally2 ein, dem Johannes mit großer Vorfreude entgegenfiebert - Wermutstropfen: Weil der neue Bolide eine Woche später geliefert wird, müssen Johannes Keferböck und Ilka Minor ihren geplanten Start bei der Lavanttal-Rallye absagen.



Im Vorfeld der Rallye Kroatien wird Johannes zur offiziellen WRC-Pressekonferenz eingeladen. Er sagt: „Es war mir schon eine große Ehre, bei dieser Pressekonferenz die Fahnen von Österreich und ŠKODA hochhalten zu dürfen.“



Die Rallye Kroatien gestaltet sich äußerst selektiv - die Stimmung an den Strecken ist großartig, Ilka Minor zeigt sich begeistert: „Auf der Powerstage waren unpackbar viele Leute - das Fan-Aufkommen ist wirklich unglaublich, sie alle haben ihre Flaggen dabei…“



Johannes kommt gut mit dem neuen ŠKODA FABIA RS rally2 zurecht und belegt im WRC Masters Cup Platz zwei hinter dem mehrfachen deutschen Champion Armin Kremer. Und: In der Tabelle des WRC Masters Cup übernimmt Keferböck die Führung.



WRC, Rallye Sardinien: Der erste Masters-Sieg



Im Vorfeld der Rallye Sardinien kann Johannes Keferböck einen neuen Partner des K4 Rally Teams vorstellen - die Firma „AEP“ (Alternative Energy Projects). Johannes: „AEP ist an einem breiten PR-Auftritt interessiert, den wir mit dem K4 Rally Team natürlich bieten können - man sucht in Österreich und Deutschland Dachflächen, um diese für Photovoltaik-Anlagen anzumieten.“



Der Unfalltod von Craig Breen schockiert die gesamte Rallyeszene, so auch Johannes Keferböck, der erklärt: „Craig sagte: ‚You have to have fun - life is too short!‘ Wir wollen die Rallye genießen, die Sonderprüfungen, die Atmosphäre. Die Stimmung bei der Rallye Sardinien ist wohl ziemlich einzigartig und darauf freuen wir uns…“



Am Montag vor der Rallye wird ein Test abgehalten - erstmals erfährt die Öffentlichkeit, dass Keferböck auf einen weltbekannten Fahrer-Coach setzt: Mads Ostberg. Johannes: „Von Mads erhalte ich sehr nützliche Tipps und Anregungen. Es ist ein angenehmes, entspanntes Arbeitsklima.“



Bei der schwierigen Schotter-Rallye setzen Keferböck/Minor von Beginn an auf Konstanz: „Wir fahren unsere eigene Rallye, wollen möglichst viele Punkte für den WRC Masters Cup sammeln.“ Tatsächlich wird es die Maximalpunkteanzahl: Johannes Keferböck feiert also seinen ersten Sieg im Masters Cup, bleibt Tabellenleader.



WRC, Akropolis-Rallye: Absage vereitelt WRC Masters Titel



Den Beschluss, die Akropolis-Rallye nicht zu fahren, bereut Johannes Keferböck rückblickend: „Wir haben uns damit, dass wir in Griechenland nicht gefahren sind, leider selbst um unsere Chancen auf einen WM-Titel gebracht. Mit dem Ausscheiden von Alexander Villanueva hat man aber auch nicht unbedingt rechnen können und die Teilnahme an der Akropolis-Rallye wäre zu viel Stress für mich gewesen, da ich beruflich mit Terminen eingedeckt war.“



ARC, Herbstrallye: „Hut ab!“



Um nach der doch sehr langen Pause seit der Sardinien-Rallye wieder in Fahrt zu kommen und um sich auf das WM-Comeback bei der Rallye Zentraleuropa vorzubereiten, starten Johannes Keferböck und Ilka Minor bei der Herbstrallye Dobersberg. Deren sensationelles Starterfeld begeistert auch Johannes Keferböck: „Großartig, was Roman Mühlberger und sein Team hier auf die Beine gestellt haben - Hut ab! Da sieht man, was ein Rally1-Auto bewirken kann. Es waren aber auch superschöne Strecken und eine tolle Organisation.“



Wie sehr viele andere Piloten nützt Keferböck die Herbstrallye auch, um sich auf die in der WM vorgeschriebenen Reifen einzuschießen - zugleich gilt es, den K4 ŠKODA FABIA RS rally2 für die eine Woche später stattfindende WM-Rallye zu schonen.



WRC, Rallye Zentraleuropa: Jahres-Vierter im WRC Masters Cup



In der Woche vor der Rallye Zentraleuropa vermelden Johannes Keferböck und das K4 Rally Team den Premium-Öl-Hersteller Ravenol als neuen Partner: „Wir sind schon im vorigen Jahr in Kontakt gewesen - aufgrund der immer mehr boomenden Spieleindustrie hat sich dieser Kontakt schließlich vertieft…“



Bei der selektiven Rallye Zentraleuropa belegt Johannes Keferböck im WRC Masters Cup Platz zwei hinter Armin Kremer und gibt ganz offen zu: „Armin war einfach zu schnell für uns.“



Ilka Minor zieht dennoch eine positive Bilanz: „Johannes ist konstant von Anfang an durchgefahren und unser Aufschrieb war wirklich gut.“



Im WRC Masters Cup kann Johannes Keferböck zunächst den dritten Platz in der Tabelle halten - doch beim Saisonfinale in Japan zieht Miguel Diaz Aboitiz an ihm vorbei.



Keferböck schließt im WRC Masters Cup mit Gesamtrang vier ab. Einmal noch bereut er die Absage bei der Akropolis-Rallye, erklärt, dass sogar der Titel möglich gewesen wäre - und stellt mit einem Augenzwinkern fest: „Hätte, hätte, Fahrradkette.“

K4 Rally: Viele gute News zum Ausklang des Jahres



K4 Rally wird Teil des Fortnite Creator Programs. Es ist uns gelungen, mit dem großen Spiele Hersteller Epic eine Kooperation für das Spiel K4 Rally zu schließen! Epic ist der größte Spieleentwickler am gesamten Markt und betreibt das erfolgreichste Online Spiel weltweit: "Fortnite".



Wir entwickeln mit der UEFN (Unreal Engine Fortnight) eine spezielle Version von K4 Rally, die über das Fortnite Creator Portal in das Fortnite Ökosystem eingebunden wird. K4 Rally erhält somit eine eigene Insel in Fortnite, auf der Spieler unser Rally Game spielen können. Fortnite hat über 220 Millionen aktive monatliche Spieler und mehr als 400 Millionen registrierte Nutzer. Das Spiel „produziert“ mehr als 300 Millionen USD Umsatz pro Monat.



Weitere gute News: Wir sind mit einer der bekanntesten europäischen Rennserien in intensiven Verhandlungen und kurz vor Vertragsabschluss. Wir können dann auf Basis dieser Lizenz ein weiteres Rennspiel entwickeln. Mehr dazu in Kürze.



WRC Masters Cup 2023



01 Alexander Villanueva (MEX) 105 Punkte

02 Armin Kremer (D) 87 Punkte

03 Miguel Diaz Aboitiz (MEX) 82 Punkte

04 Johannes Keferböck (A) 76 Punkte

05 Zoltan Laszlo (H) 69 Punkte

06 Jason Bailey (CAN) 55 Punkte

07 Mauro Miele (ITA) 54 Punkte

08 Luciano Cobbs (ITA) 43 Punkte

09 Eamonn Boland (IRL) 28 Punkte

10 Francois Delecour (F) 25 Punkte

11 Michal Solowow (P) 25 Punkte

12 Eduardo Kovacs (CHI) 25 Punkte

13 Osamu Fukunga (J) 25 Punkte