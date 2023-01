K4 TEAM in WRC2/Masters Cup

Das K4 RALLY TEAM steht vor einem actionreichen Jahr 2023. In der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) werden mit Johannes Keferböck und Ilka Minor sowie Manuel Wurm und Stefan Hackl gleich zwei Teams- an den Start gehen. Der Startschuss fällt schon bald - mit dem großen Comeback der Jännerrallye, von 5. bis 7. Jänner.



Doch Johannes Keferböck zog es immer schon in die große weite Welt hinaus - einzelne Starts bei Weltmeisterschaftsläufen waren dem Oberösterreicher stets wichtig - schließlich hat er mit Ilka Minor Österreichs Copilotin mit der größten internationalen Erfahrung an seiner Seite. Die in Wien lebende Kärntnerin hat mittlerweile weit mehr als hundert WM-Rallyes absolviert. So war es nur logisch, dass es das K4 RALLY TEAM auch in die Weltmeisterschaft zieht - und so werden 2023 sechs Läufe in der WRC2 absolviert. Und: Im neuen WRC2 Masters Cup für Piloten über 50 haben Keferböck/Minor die Gelegenheit, sich mit bekannten internationalen Größen zu messen - schon von 19. bis 22. Jänner wird die WRC-Saison mit der Rallye Monte Carlo eröffnet, dort zünden Johannes Keferböck und Ilka Minor wieder ihren schwarz-grünen K4 ŠKODA FABIA Rally2 evo, der wieder vom bekannten tschechischen Keane Motorsport Team eingesetzt wird.



Masters Cup: Sich mit Legenden messen



Der WRC2 Masters Cup wurde im Vorjahr zum ersten Mal abgehalten und entpuppte sich als voller Erfolg. Johannes erklärt: „Wir haben uns den Masters Cup sehr gut angesehen und es gibt dort starke Gegner vom Schlage eines Armin Kremer, eines Freddy Loix oder jetzt auch Francois Delecour. Die Masters sind ein gelungenes Konzept - hier greifen auch ehemalige Spitzenpiloten wieder ins Lenkrad und es ist eine Freude, sich mit solchen Legenden in relativ gleichwertigen Fahrzeugen messen zu dürfen.“

„Kefer“ fügt voller Vorfreude hinzu: „Wir freuen uns auf die super Herausforderung und wir werden auch hier nichts dem Zufall überlassen. Unser ŠKODA FABIA Rally2 evo wird von Keane Motorsport wieder bestens vorbereitet zum Einsatz gebracht.“ Das K4 RALLY TEAM setzt hier auf Bewährtes: „Mit dem ŠKODA FABIA RS Rally2 gibt es ein brandneues Fahrzeug der tschechischen Erfolgsmarke - doch wir werden jetzt noch mit dem bewährten ŠKODA FABIA Rally2 evo antreten. Wir werden frühestens im April das neue Fahrzeug einsetzen, da es noch zu wenig Informationen und Erfahrungswerte über das Setup gibt.“



Die Rallye Monte Carlo konnte Johannes Keferböck bereits dreimal in Angriff nehmen, jedesmal sah er die Zielflagge. Die Jännerrallye ist in dieser Hinsicht die allerbeste Vorbereitung - Johannes nickt: „Unser Team wird die Jännerrallye auch dafür nützen, um uns auf die Gegebenheiten rund um Monaco einzuschießen - so wie es auch die Kollegen Adrien Fourmaux, Gregoire Munster und Pepe Lopez im Mühlviertel machen werden.“



Im WRC2 Masters Cup müssen die Teams aus den 13 WM-Rallyes der Saison 2023 jene sechs auswählen, bei welchen sie um möglichst viele Punkte kämpfen werden.



Testen mit Adrien Fourmaux



Schon am 2. Jänner wird das K4 RALLY TEAM aktiv: Johannes Keferböck und Ilka Minor zünden ihren ŠKODA FABIA Rally2 evo bei einem Test in Tschechien, an dem auch WRC2-Pilot Adrien Fourmaux teilnehmen wird - auch er setzt auf die Jännerrallye als optimale Vorbereitung auf die Rallye Monte Carlo.