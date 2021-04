KTM verpflichtet Dakar-Sieger Benavides

Kevin Benavides trennt sich von Honda

Der aktuelle Dakar-Sieger in der Motorrad-Wertung, Kevin Benavides, wechselt die Fronten und schickt sich im Januar 2022 an, Historisches zu schaffen.

Kevin Benavides, Sieger der Rallye Dakar 2021 in der Motorrad-Wertung, wechselt die Fronten. Der Argentinier hat Honda verlassen und greift ab sofort für KTM in den Lenker. Somit machen der Hersteller, der die Motorrad-Wertung der Rallye Dakar bereits 18 Mal gewonnen hat und der aktuelle Sieger dieser Rallye, von nun an gemeinsame Sache.



Für Honda war Benavides bei der Rallye Dakar insgesamt fünfmal am Start. Abgesehen von seinem Sieg im Januar 2021 in Saudi-Arabien fuhr er auch als Zweiter im Jahr 2018 (damals noch in Südamerika) auf das Podest.



Bei KTM sind für Benavides mit der KTM 450 Rally neben Starts bei der Rallye Dakar, die im Zuge eines Fünfjahresvertrags auch in den Jahren 2022 bis 2024 in Saudi-Arabien stattfinden wird, auch Einsätze in der Cross-Country-WM angesetzt. Sein Debüt für den österreichischen Hersteller wird Benavides im Juni bei der Rallye Kasachstan geben.



"Das ist eine richtig große Veränderung für mich", kommentiert Benavides seinen Wechsel und bezeichnet ihn als "wichtiges neues Kapitel in meiner Rennfahrerkarriere." Da er eigener Aussage zufolge "schon immer an KTM, Red Bull und die Organisation des Teams geglaubt" hat, ist der 32-Jährige überzeugt, dass der Wechsel für ihn "die beste Chance darstellt, weitere Dakar-Siege und den WM-Titel einzufahren".



"Die Dakar zweimal in Folge zu gewinnen, wäre das ultimative Ziel für mich", so Benavides. Sollte ihm das im Januar 2022 gelingen, wäre er damit nicht der erste in der Geschichte der Motorrad-Wertung der Rallye Dakar. Für unterschiedliche Hersteller aber ist es noch niemandem gelungen, die Motorrad-Wertung der seit 1979 ausgetragenen Wüstenrallye zweimal in Folge zu gewinnen.