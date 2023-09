Auf die Ausschreibung der FIA für den alleinigen WRC-Reifenlieferanten 2025 bis 2027 will sich unter anderem Michelin bewerben

Kehrt Michelin in die Rallye-WM zurück? Bewerbung auf Ausschreibung erwartet

Ende Juli wurde vom Automobil-Weltverband (FIA) eine Ausschreibung gestartet, um für den Zeitraum 2025 bis 2027 einen Reifenlieferanten für die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zu finden. Seit 2021 ist Pirelli der alleinige Ausrüster aller Teams. Der aktuelle Vertrag mit dem italienischen Reifenhersteller läuft Ende 2024 aus.



Laut Informationen von Motorsport.com wird unter anderem von Michelin erwartet, ein Angebot einzureichen, um der nächste exklusive WRC-Reifenlieferant zu werden. 2027, das letzte Jahr im ausgeschriebenen Zeitraum, fällt voraussichtlich mit dem Debüt des neuen technischen Reglements zusammen.



Michelin war bereits in der Vergangenheit der alleinige WRC-Reifenlieferant, nämlich im Zeitraum 2011 bis 2020. Es wird erwartet, dass die französische Marke bis Ablauf der Frist am Freitag dieser Woche (15. September) eine Bewerbung einreicht.



Neben Michelin sowie dem derzeitigen Alleinausrüster Pirelli wird laut Informationen von Motorsport.com auch vom indischen Reifenhersteller MRF eine Bewerbung für den Zeitraum der WRC-Saisons 2025 bis 2027 erwartet.



Bekanntgegeben wird der künftige Reifenlieferant für die Rallye-WM voraussichtlich am 19. Oktober anlässlich der Sitzung des FIA-Weltrats (WMSC).