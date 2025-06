Keine Mühlstein-Rallye 2025

Die Mühlstein Rallye, ein fester Bestandteil der österreichischen Rallyelandschaft, wird im Jahr 2025 nicht stattfinden. Doch anstatt dies als Absage zu werten, ist es vielmehr ein Schritt der Neuaufstellung – getragen von Verantwortung, Weitblick und dem Willen, eine stabile und zukunftssichere Basis zu schaffen.



Parallel zu den Vorbereitungen der Rallye selbst gab es für das Organisationsteam einige Umstrukturierungen zu meistern. Da dieser Prozess einige Zeit in Anspruch genommen hat und bis zur Lösung keine offiziellen Schritte möglich waren, wurde die Entscheidung getroffen, heuer keine Mühlsteinrallye abzuhalten.



„Bis zur letzten Minute haben viele engagierte Menschen daran gearbeitet, die Rallye auch 2025 möglich zu machen. Für eine reibungslose Organisation ist die aktuelle Situation jedoch etwas zu vage. Daher haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, mit der Rallye heuer auszusetzen. Immerhin haben wir einen gewissen Qualitätsanspruch an uns und die Veranstaltung und dieser soll aufrecht bleiben bzw. weiter ausgebaut werden“, so Organisationsleiter Peter Medinger.



Die Entscheidung ist das Ergebnis intensiver Gespräche zwischen dem Organisationsteam vom bisher veranstaltenden Rallye Club Perg und dem Rallye Club Mühlviertel, welcher seit vielen Jahren für die Jännerrallye verantwortlich ist. Hintergrund ist, dass der nunmehr ehemalige Vorstand des Rallye Club Perg nicht mehr zur Verfügung steht und daher mit dem Rallye Club Mühlviertel intensiver zusammengearbeitet wird. Dabei wurde klar: Die strukturelle Einbindung beider Organisationen erfordert mehr Zeit als ursprünglich angenommen.



„Uns ist wichtig, keine halben Sachen zu machen, aber auch nichts zu überstürzen. Wenn wir etwas anpacken, dann gut vorbereitet und mit voller Verantwortung – gegenüber Teilnehmern, Partnern und den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern“, so Rallye Club Mühlviertel Obmann Christian Birklbauer.



Besonders erfreulich: Die Gemeinde Schwertberg hat bei einer Bürgerbefragung mit 81 % Zustimmung zur Mühlstein Rallye klar zum Ausdruck gebracht, wie beliebt die Veranstaltung in der Region ist. Dieses starke Zeichen motiviert und wird eine wesentliche Rolle für die Zukunft der Mühlstein Rallye spielen.



Die Mühlstein Rallye pausiert – aber sie verabschiedet sich nicht. Vielmehr stellt sie sich neu auf. Und wenn sie zurückkehrt, dann mit neuem Schwung, solider Basis und dem bekannten Spirit, der sie seit jeher ausgezeichnet hat.