Kids @ BRR

Strahlende Kinderaugen, spektakuläre Drifts und viel Spaß: Der Besuch der Schulanfänger, also Kinder im letzten Kindergartenjahr, aus dem Kindergarten in Rosenau am Hengstpaß beim Testtag von Baumschlager Rallye & Racing wurde zu einem spannenden Erlebnis.

Von den Knirpsen kurzerhand liebevoll „Rallye-Opa“ genannt, gab der Oberösterreicher seinen Gästen einen Einblick in den Motorsport, beantwortete die spannenden Fragen der jungen Fans und posierte für Fotos.



Das Platznehmen im Cockpit des Rallye-Boliden am Fahrer- & Beifahrersitz und das Anprobieren des Helms waren die Highlights für viele der Kinder, darunter auch Raimund Baumschlagers Enkelinnen Pauline und Lotta. Pauline als Teil der Schulanfänger-Gruppe, die noch jüngere Lotta durfte beim Besuch beim Opa aber natürlich ebenso nicht fehlen.



Anschließend ging es direkt an die Teststrecke, wo vom sicheren Standpunkt aus die spektakulären Testfahrten beobachtet wurden.



Für Raimund Baumschlager war der Tag etwas ganz Besonderes: „Vielen Dank an die Pädagoginnen und die Kinder für den Besuch bei unserem Testtag in Rosenau. Das war wirklich eine sehr erfreuliche Abwechslung und wird mir in Erinnerung bleiben - Ganz besonders natürlich da Pauline und Lotta mit dabei waren. Das vorgetragene Lied und das Geschenk der Kinder hat mich sehr gefreut. Ich denke die Kids bekamen einen spannenden Einblick in den Sport und hatten sichtlich viel Spaß dabei.“



Zum Abschluss des gelungenen Besuchs gab es für jedes Kind ein BRR-Malbuch und weitere Souvenirs in einem Goodie Bag.

Mit Platz drei bei der auf den Testtag folgenden ET König Rallye im steirischen Murtal trug das Daumendrücken seiner jungen Fans Früchte.