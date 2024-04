Klausner @ quattrolegende 2024

Am Samstag wurde in Neuzeug der für Christof Klausner wiederaufgebaute Audi quattro präsentiert - im Gedenken an seinen verstorbenen Bruder wird Thomas Klausner den Boliden bei der quattrolegende zum ersten Mal pilotieren.

Hunderte Fans kamen am Samstag nach Neuzeug in Oberösterreich, zur großen Fahrzeugpräsentation jenes Audi quattro, der eigentlich für und zunächst mit Christof Klausner neu aufgebaut wurde. Bekanntlich kam dann jener fürchterliche Motorradunfall am 22. August 2021, bei dem der allseits geliebte Chrisi sein Leben ließ. Und so stand dieser Abend auch ganz im Zeichen des Gedenkens an Christof Klausner…



An dem Wiederaufbau dieses Boliden waren allesamt Freunde des Rallyeteam Klausner, beteiligt. Thomas Klausner erklärte im Rahmen der Präsentation: „Seit dreieinhalb Jahren haben einige Leute jeden Donnerstag unzählige Stunden an dem Auto geschraubt.“ Neben der Arbeitszeit gab es auch finanzielle Unterstützung für diesen einzigartigen Wiederaufbau.



Peter Reischl, Obmann des Club quattrolegende International, erklärt dazu: „Wir sind stolz, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen durften und vor allem auf die tollen Freundschaften im Klausner-Team! Mit Thomas und Hannes haben wir am Samstag die eine oder andere Träne verdrückt. Es war sehr emotional, Chrisi fehlt natürlich an allen Ecken und Kanten!“



Thomas Klausner als Premierenpilot auf dem „Klausner-Rundkurs“



Umso stolzer ist die quattrolegende darauf, dass der wieder aufgebaute Audi quattro im Rahmen der 19. Ausgabe der quattrolegende (3. bis 6. Juli 2024), bei der Fahrt auf die Tauplitzalm (Freitag 5. Juli) und am Samstag auf dem eigens getauften „Klausner-Rundkurs“ zum ersten Mal bewegt wird - und zwar von niemand geringerem als Thomas Klausner, der erklärt: „Es war uns ein Anliegen, dass einer der verbliebenen Klausner-Brüder das Auto zum ersten Mal pilotiert.“

Dass Thomas den quattro auch nur annähernd im Stile von Christof bewegen wird, kann getrost ausgeschlossen werden: „Dazu sind die fahrerischen ‚Fußstapfen’ von Chrisi viel zu groß. Und ich möchte nicht derjenige sein, der die Kiste rauswirft - nach all der mühevollen Aufbauarbeit. Das Auto wurde auch deshalb weiter aufgebaut, damit auch die nächsten Generationen diesen Zauber, den Chrisi damit versprühen konnte, nachvollziehen können.“



„Rallyeteam Klausner wird weiterbestehen“



Für den neu aufgebauten Klausner-quattro werden in der kommenden Zeit auch keine weiteren Piloten gesucht. Thomas Klausner erklärt dazu: „So etwas haben wir derzeit nicht vor - denn in dem Aufbau steckt so viel Zeit und so viel Herzblut drinnen.“



Wohl aber wird es das Rallyeteam Klausner weiter geben. Hannes Klausner erklärt dazu: „Wir haben mit David Gebesmair einen Fahrer in unseren Reihen, der sein eigenes Projekt vorantreibt - aber es wird sich niemand die Schuhe von Christof anziehen wollen. Das Rallyeteam Klausner wird weiter bestehen. Wenn man bedenkt, was wir geschafft haben, wären wir blöd, wenn wir das nicht weiter nützen würden. Der Erfolg gibt uns ja Recht - alleine wie viele Menschen zu dieser Präsentation gekommen sind, damit haben wir eigentlich nicht gerechnet…“



Abschließend darf auch hinzugefügt werden, dass es wohl ganz im Sinne von Christof Klausner ist, wenn das Rallyeteam Klausner weiterbesteht. Die quattrolegende fiebert jedenfalls bereits der ersten Ausfahrt des wiederaufgebauten Klausner-quattro entgegen und bleibt dem Rallyeteam Klausner wie von Anfang an freundschaftlich verbunden.