Kogler mit HVO100

Der Rallyesport braucht „grüne Zeichen“, der „Zahn der Zeit“ bringt politischen Gegenwind - da ist es nur willkommen, wenn da und dort alternative Lösungen entwickelt werden. Eine solche heißt HVO100 und ist ein fossilfreier Diesel, der aus nachhaltigen Abfallprodukten hergestellt wird und den CO2-Ausstoß um bis zu 90 Prozent reduziert.



Mit diesem synthetischen Treibstoff wird das Team von Gottfried Kogler heuer in Österreich antreten, pilotieren wird das Fahrzeug Michael Kogler. Vater und Teamchef Gottfried Kogler erklärt: „Wir haben diesen Treibstoff bereits auf dem Prüfstand getestet und es gibt keinerlei Leistungseinbußen. Wir wollen einen Beitrag leisten zur CO2-Reduktion und der HVO100 ist ein rein synthetischer Kraftstoff, der zurzeit in Norwegen hergestellt wird - doch die Firma AVL baut hier ein Werk, in dem dieser E-Fuel künftig auf heimischem Boden hergestellt wird.“



Michael Kogler wird schon bei der Blaufränkischland-Rallye in der Alternativklasse 9 antreten - um welches Fahrzeug es sich handelt, lassen die Koglers vorerst offen. Weitere Infos sollen folgen.