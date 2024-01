Kolumne: Neuville so stark wie nie?

Kein Herumgejammere, stets fokussiert und mit sich und dem Auto zufrieden, eigentlich im Reinen, ließ sich Thierry Neuville auch durch nichts aus der Ruhe bringen. Selbst die Angriffe von Monte-Master Ogier parierte er souverän und selbstsicher als ob es das Natürlichste auf der Welt wäre.



Ein Faktor war dabei sicher sein geordnetes und aufgeräumtes Team, mit klaren Zuständigkeiten. Hyundai holte mit Cyril Abiteboul eine Formel 1 erprobten Manager, mit Christian Loriaux einen der erfolgreichsten Rallyetechniker, verantwortlich für das Subaru WRC, Ford WRC03 und WRC06 oder dem Fiesta RS WRC und mit FX Demaison seit Mitte 2023 einen weiteren der besten Techniker im Rallyesport.



Und genau ein solches Umfeld, damit verbunden ein merklicher Fortschritt am Fahrzeug – schenkt man zumindest den Aussagen von Thierry Neuville Glauben – sowie ein neues Mindset im Team, sind nicht zu unterschätzende Faktoren in Sachen Selbstvertrauen bei einem Fahrer.



Und Rallyefahren hat halt in erster Linie – natürlich neben konkurrenzfähigem Material und Talent, was in der Liga alle haben – sehr viel mit Selbstvertrauen und Commitment zu tun. Wenn Dir alles von der Hand geht, nicht der geringste Zweifel dein Tun beeinflusst und du im Grunde selber weisst, dass du heute nicht zu schlagen bist, dann wird es für die Konkurrenz schwieirig.



Mehr oder weniger so empfand ich Thierry Neuville während der Monte 2024 und ich dachte mir noch, wenn nicht heuer, wann dann? Rovanperä und Ogier nur mit Teilzeitprogramm, Tänak vielleicht noch mit Einfindungsproblemen im Team, Neuville im Grunde die längst dienendste Konstante in der Hyundai-Welt. Bleibt wohl nur Elfyn Evans als einziger ernstzunehmender Kandidat für den Kampf um den WM-Titel!



In Schweden wird es schon wegen der Startpositionen wohl anders laufen,es sollte uns aber einen Ausblick auf den weiteren Kampf zwischen Neuiville und Evans geben. Und wie sagte Cyril Abiteboul: „Neuville ist eine stärkere Person, ein stärkerer Fahrer, ein stärkerer Wettkämpfer als er es je zuvor war!“



Bis zum nächsten Mal!



Euer Achim