Kostengünstiger Rallye-Einstieg

Ein kostengünstiges Fahrzeug für den Einstieg in den prinzipiell doch ziemlich kostspieligen Rallyesport auf die Räder stellen - ein Anliegen, das in Österreich durchaus gelebt wird. So hatte einst Georg Gschwandner mit seinem Volvo Cup die Einstiegskosten deutlich verringert, so hat Günther Knobloch mit dem Serienformat M1 die gleiche Absicht verfolgt. Und: In den letzten Jahren hat Ford Österreich mit der Driver Search namens „Ford Racing Rookie“ und dem Gewinn eines Serien-Ford Fiesta ST für zahlreiche Neueinsteiger in den Rallyesport gesorgt. Leider wurde der Racing Rookie eingestellt. Doch jetzt hat die Stellantis Gruppe mit dem Rally6 getauften Format dieses Anliegen auf eine breite Ebene gestellt - die nahezu baugleichen Modelle Opel Corsa, Peugeot 208 und Lancia Ypsilon HF gibt es allesamt in einer kostengünstigen Rally6-Version…



Wurmbrand Racing hat nun den ersten Opel Corsa Rally6 nach Österreich geholt. Teamchef Manuel Wurmbrand zeigt sich begeistert: „Der Rally6 treibt die Kosten weiter nach unten. Während ein Rally5-Fahrzeug wie der Renault Clio Rally5 etwa 55.000 Euro kostet, kann der Rally6 um rund 40.000 Euro erworben werden. Der Rally6 ist ähnlich wie der Ford Fiesta ST, also ebenfalls ein Serienauto mit 6 Gang H-Schaltung - aber er ist doch ein Bisschen mehr Rennauto, hat zum Beispiel eine Motorsportelektronik, ähnlich wie wir sie aus dem Rally4 kennen.“



In Deutschland schreiben Opel und ADAC für 2026 den ADAC Rallye Junior Cup aus, der mit den Opel Corsa Rally6 gefahren wird. Opel Motorsportchef Jörg Schrott erklärt: „Der neue Corsa Rally6 ist das perfekte Einsteiger-Fahrzeug, um die ersten Schritte im Rallyesport zu gehen. Das Auto ist schnell, leicht zu fahren und zu handeln, und es bietet hohe Kostenkontrolle.“



Einen solchen Cup könnte sich Manuel Wurmbrand auch in Österreich vorstellen: „Es wäre nett, wenn man einen solchen Cup auch in Österreich abhalten könnte. Man könnte zum Beispiel die Junioren Staatsmeisterschaft mit Rally6-Fahrzeugen abhalten und dabei auch versuchen, die heimischen Importeure an Bord zu holen.“



Freilich kann man bei Wurmbrand Racing den Opel Corsa Rally6 nicht nur erwerben, sondern ihn auch für Rallyes anmieten. Die Kosten wären dabei „um 40 Prozent weniger als bei einem Rally4-Einsatz“, sagt Wurmbrand. Und: Bei der Herbstrallye Dobersberg wird Wurmbrand Racing den Opel Corsa Rally6 zur Begutachtung für Interessierte im Servicepark aufstellen.



Infos & Technische Daten Opel Corsa Rally6:

www.opel-motorsport.com/fahrzeuge/corsa-rally6



Wurmbrand Racing - offizieller Dealer Stellantis Motorsport:

www.wurmbrand-racing.at/