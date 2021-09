Nikolai Landa nach der Rallye: „bis dato sind wir das 17 Zoll Rad nur im Regen oder zuletzt bei der Barum unter widrigsten Bedingungen gefahren. Hier hatten wir erstmals die Möglichkeit, das Rad am Trockenen wirklich auszuprobieren. Es lenkt deutlich aggressiver als das 16 Zoll Rad ein und lässt höhere Kurvengeschwindigkeiten zu. Aktuell müssen wir jedoch noch am Setup arbeiten, die Geometrie passt nicht mehr zu diesem Rad. Unter diesen Umständen sind wir mit dem Rückstand von unter 1,5 Sekunden am Kilometer zur Spitze sehr zufrieden.“



Die XXIX. Rally Vyškov 2021 fand vom 11.9.2021 im Raum um Vyškov, 30 Kilometer nach Brünn, statt.



