Lavanttal Rallye 2023: Blick hinter die Kulissen

Dass sich das umtriebige Rallye-Ass Achim Mörtl Achim Mörtl und der Präsident von LKW FRIENDS on the road, Dr. Christian Spendel, bei der Jännerrrallye in Freistadt kennenlernten, gilt als Wegbereiter des neuen Hauptsponsorings für die legendäre Lavanttal Rallye in Wolfsberg, die heuer am 14./15. April über die Bühne geht.

Ein Aufeinandertreffen, ein Fachgespräch, eine gemeinsame Leidenschaft: „Wir waren sofort auf einer Welle“, sagt Achim Mörtl über sein Gegenüber Christian Spendel. Dass beide aus Kärnten kommen, Mörtl aus St. Jakob im Rosental, Spendel aus Wolfsberg, darf dabei als kleiner Vorteil gesehen werden. Und wer Achim Mörtls Enthusiasmus für den Motorsport und vor allem auch seine Fähigkeit, diesen an andere zu übermitteln, kennt, der kann nachchvollziehen, dass Christian Spendels öhnehin schon vorhandene Rallye-Faszination dadurch nicht kleiner wurde. Als die Lavanttal Rallye dann ihren Hauptsponsor verlor, und der neue Obmann des Veranstalters MSC Lavanttal Helmut Klösch verzweifelt nach neuen Geldquellen suchte, zählte Achim Mörtl eins und eins zusammen und konstruierte den Plan, Christian Spendel und LKW FRIENDS on the road nach dessen Engagement bei der Jännerrallye auch als Hauptsponsor ins Lavanttal zu lotsen.



Mörtl: „Viel musste ich nicht machen. Christian Spendel ist die positive Aussagekraft einer Kooperation von LKW FRIENDS on the road und dem Motorsport sehr wohl bewusst.“ Als Steigbügelhalter für das nunmehrige Hauptsponsoring darf sich der 52-jährige Rallye-Staatsmeister 1999 trotzdem sehen. Was ihn auch ein wenig stolz macht: „Es war mir eine Ehre und freut mich ungemein, dass ich mitwirken konnte, der Lavanttal Rallye, die ich in meinem Meisterjahr als letzter Kärntner 1999 auch einmal gewinnen konnte, zu helfen.“



Klar ist freilich auch, dass Achim Mörtl heuer nicht nur als Zuschauer bei seiner Heimrallye vertreten sein wird, sondern natürlich auch im Cockpit. Mit einem Mitsubishi Lancer Evo IX aus dem Hause Schmollngruber wird der Profi als Voraus-Pilot unterwegs sein und dabei Mitarbeitern von LKW FRIENDS on the road sowie verschiedensten Partnern des Hauptsponsors Rallye-Feeling hautnah spüren lassen.



Die genauen Gründe für die Unterstützung des Klassikers wird Dr. Christian Spendel in der Pressekonferenz zur Lavanttal Rallye am kommenden Mittwoch, dem 5. April, um 18 Uhr bei Skoda Dohr in Wolfsberg erläutern.