Lavanttal Rallye 2023: TV-Bericht in Planung

Eigentlich ist Peter Klein ja in Pension. Und eigentlich war auch in Sachen seiner Rubrik "Erinnerungen eines Sportreporters" soweit alles gesagt. Und doch: Dem österreichischen Rallyesport den Rücken kehren? Keinesfalls. Mehr noch. Nachdem auch Kleins immerhin 10 Jahre mit ihm gemeinsam unterwegs gewesene Kameramann Rudolf Vajda in seiner Pension nicht die Füße stillhalten kann, wollen es die beiden noch einmal wissen. Mit professionellen Drohnen-, Onboard- und Kameraaufnahmen, aufschlussreichen Interviews und interessanten Blicken in die Vergangenheit, sowie spektakulärer Rallye-Action und launigen Einlagen soll die Lavanttal-Rallye 2023 in Bild und Ton verewigt werden.



Die dazugehörige Planungsphase ist bereits weit fortgeschritten. Kamera und Schnitt übernimmt in der Hauptverantwortung der erwähnte Rudolf Vajda. Auch der Hauptsponsor der Rallye, LKW – friends on the road, unterstützt die Aktion und beteiligt sich an einigen der natürlich trotz aller Freiwilligkeit anfallenden Kosten. Zudem hat Raimund Baumschlager eingewilligt, seine Erfahrungen über die Entwicklung des Rallyesports seit den 80ern für den vermutlich rund 30 Minuten langen Beitrag zur Verfügung zu stellen, wobei auch Gerhard Leeb als "Erfinder" der Lavanttal-Rallye und weitere Protagonisten zu Wort kommen werden. Ebenso natürlich, wie Lokalmatador und zweifacher Staatsmeister Achim Mörtl.



Mit eben jenem hat Klein auch bereits die Sonderprüfungen der Lavanttal Rallye 2023 zwecks der Suche nach Drehpunkten besichtigt. An dessen Ende waren sich beide einig: Es wird eine schwierige Rallye mit höchstwahrscheinlich großen Zeitabständen, da die Prüfungen extrem schnell und technisch anspruchsvoll sind.



Doch zurück zum Videoprojekt. Die Veröffentlichung ist zeitnah nach der Rallye, spätestens am Freitag, dem 21.04.2023 geplant und wird zu allererst hier auf motorline.cc, bzw. auf Facebook zu sehen sein.