Lavanttal Rallye 2023: Vorschau Hulak

Die Reifenspuren von der Rallye-Action auf der Leutschacher Weinstraße sind noch kaum verraucht, da kündigt sich bereits wieder der nächste große Event auf heimischem Boden an. In Kürze werden wieder im Kärntner Lavanttal unterschiedlich PS-starke Boliden auf die rasante Reise geschickt. So auch in der Kategorie der historischen Rallye-Fahrzeuge, teilweise zusammengefasst in der HRM-Sonderwertung. Hier treffen einige sehr beherzte Mitbewerber aufeinander, was oft eine sehenswerte Action ergibt.



Besonders beliebt ist hier das Escort-Modell RS 2000 Mk. II von Ford, das vor allem in den Siebziger Jahren ein beständiger Erfolgstyp war. Auch Andy Hulak ist immer wieder zu dieser Wagenmarke zurückgekehrt. Nach einigen ergebnislosen Versuchen (meist bedingt durch eine schadhafte Technik) wurde die Treue seit Beginn der laufenden Rallye-Saison mit einigem sportlichem Lorbeer belohnt: Die Jännerrallye brachte einen dritten Platz im HRM-Feld, die Rebenland-Rallye einen Sieg. Beide Male war Jennifer Hofstädter als Copilotin mit dabei, und beide führen sie nun die HRM-Jahreswertung der Saison 2023 an.



Entsprechend groß ist die Hoffnung, beim nächsten bevorstehenden Rallye-Staatsmeisterschaftslauf rund um Wolfsberg erneut eine reiche Punkte-Ausbeute zu landen. Das Lavanttal ist immer wieder reich an Überraschungen, wenn es zu sportlichen Auseinandersetzungen kommt, und hinsichtlich Stimmung und Atmosphäre von einer hohen Qualität. Fahrkönnen entscheidet hier sehr viel, wenngleich man als Mitbewerber immer ein wenig auch von der Technik abhängig ist.



Für einen bevorstehenden hochwertigen Wettbewerb auch in der Historischen-Abteilung, bei der Andy Hulak und Jenny Hofstädter auf jeden Fall zu den Mitfavoriten zählen, spricht auch diesmal wieder die Besetzung, die gegenüber der zuvor gefahrenen Rebenland-Rallye noch eine dezente Steigerung aufweisen dürfte. Zuletzt mussten Lukas und Helmut Schindelegger nach einem Problem an ihrem Escort unerwartet ihren Start absagen, was für dieses Mal eine umso energischere Gegenwehr erwarten lässt: Ein starkes Zeichen für eine zu erwartende erhöhte Konkurrenz. Ebenfalls aus der Escort-Abteilung kommt auch diesmal wieder Rino Muradore, eine anerkannte Größe aus dem Mitropacup, der auch zuletzt im Rebenland seine Stärke erkennen hat lassen. Ebenso Patrik Hochegger, der sich mit einem Opel Kadett dagegenstemmt. Während Patrik und Verena Gaubinger die Audi-Fahne mit Elan hochhalten möchten, macht ein weiterer bekannter Name aus der Historischen-Szene der letzten Jahrzehnte zusätzliche Vorfreude auf einen Spaßfaktor vom Feinsten: Gerhard Openauer wird mit einem weiteren Escort RS 2000 anrollen.



Ein sehr erlesenes Aufgebot also, nicht nur in der Papierform. Technische Fehlklänge will man bei einem solchen Edel-Konzert natürlich nur ungern hinnehmen, deswegen wurde der Escort unter der maßgeblichen Regie von Thomas Steinmayer ein weiteres Mal einer sorgfältigen Prüfung unterzogen. Wie man öfter erkennen kann, brauchen ältere Fahrzeuge besonders viel Aufmerksamkeit, die bisherige Saisonbilanz spricht allerdings stark für den erreichten Fortschritt auch in diesem Bereich.



In fahrerischer Hinsicht kann man sowieso wie gewohnt von guten Karten ausgehen. Der letzte Lavanttal-Auftritt von Andy Hulak liegt zwar exakt zwanzig Jahre zurück (damals noch im Rahmen der nicht minder wilden Fiat-Stilo-Zeiten), dass ihm das Einstellen auf ungewohnte Streckenverhältnisse nicht besonders schwerfällt, hat er auch zuletzt bei der Rebenland-Rallye sehr aussagekräftig bewiesen. Außerdem hat er ja noch seine Copilotin Jenny (beste Lavanttal-Ausbeute: 7. Gesamtrang mit Michi Kogler).



Friends on the Road: Auch hier das perfekte Motto.